因投入成本大幅攀升，印度虾饲料价格上涨

尽管养殖户反对，印度虾饲料生产商仍上调了饲料价格。此举正值生产成本上升、全球供应过剩以及国际价格走势疲弱之际。

据市场消息人士透露，6月12日，南美白对虾饲料价格每千克上涨10卢比，黑虎虾饲料价格每千克上涨12卢比。

此前，因养殖户于5月13日强烈反对，虾饲料生产商协会暂缓了上调饲料价格的决定。当时，饲料生产商提议将南美白对虾饲料价格上调12卢比/千克，将黑虎虾饲料价格上调14卢比/千克。

养殖户利润承压

一位来自比马瓦拉姆的养殖户表示，虾饲料生产商之所以在5月撤回涨价计划，仅是因为政府出面干预。

养殖户协会称，出口商、加工包装企业和饲料生产商正试图从两端挤压养殖户利润：一方面提高饲料价格，另一方面压低原料虾塘头收购价。

到5月底，原料虾价格跌至历史低位，随后在养殖户抗议并威胁停养后出现回升。

截至6月12日当周，由于养殖户拒绝低价出售，塘头价格趋于稳定。一位来自西戈达瓦里地区的贸易商在6月15日表示，原料虾供应十分有限，加工商不得不以更高价格采购，尤其是每千克40-70只规格的虾。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts于6月12日评估，印度带头带壳