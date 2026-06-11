澳大利亚启动“绿色燃料加速器”计划，以推进SAF和生物燃料项目

项目开发商Cyan Ventures表示，澳大利亚已启动“绿色燃料加速器”计划，以推动商业规模低碳液体燃料生产。入选的7个项目将获得量身定制的监管、技术、商务和融资咨询支持，以加快作出最终投资决策。

Cyan Ventures于6月10日表示，该计划由澳大利亚可再生能源署资助，并获得了包括澳航和波音在内的行业合作伙伴支持，将为项目提供有针对性的商业化支持，以降低项目风险并释放本土低碳燃料供应潜力，同时减少澳大利亚对进口燃料的依赖。目前，进口燃料通常占澳大利亚国内需求的三分之二以上。

Cyan Ventures管理合伙人Fraser Thompson在声明中表示：“‘绿色燃料加速器’旨在把澳大利亚的资源优势转化为实际投运的项目。我们拥有原料、创新能力，以及供应链上下游积极支持的合作伙伴，有条件成为低碳燃料技术和生产领域的领导者。”

Thompson表示：“大力发展本土SAF产业的好