越南米价维持高位，菲律宾成为缅甸大米的重要买家

消息人士6月8日向S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts表示，近几周菲律宾的采购兴趣已转向缅甸大米。由于越南大米价格持续高企，菲律宾进口商正加大采购来源多元化，并寻找更符合当地消费偏好的替代品种。

在供应有限的背景下，这一新增需求支撑了缅甸大米出口价格。不过，随着缅甸米价持续走强，而菲律宾消费者对越南大米的偏好依然明显，市场参与者对于这一趋势能否持续仍持谨慎态度。

缅甸大米品种吸引力上升

一位仰光出口商表示，菲律宾买家对缅甸优质品种表现出强烈兴趣，这些品种较为契合当地口味偏好。

该出口商表示：“我认为菲律宾买家更偏好缅甸夏季作物品种，例如GW11。”他还指出，这些品种在夏季收获，未来几个月供应预计将趋紧，可能限制缅甸持续满足菲律宾需求的能力。

根据缅甸大米联合会数据，2026年5月菲律宾进口缅甸大米23,990吨，环比增长20.8%。

另一位来自仰光的出口商也表示，随着菲律宾买家更加积极进入市场，缅甸出口价格正在走强。

这位出口商指出：“受菲律宾需求带动，缅甸米价目前上涨了很多。”

该出口商还表示，部分菲