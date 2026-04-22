需求趋势分化，乌克兰小麦与玉米交易价格接近平价

乌克兰11.5%蛋白小麦和玉米价格接近平价，价差仅为50美分/吨，这主要是由于土耳其出台降低进口关税的配额政策后，对玉米的需求增强。

玉米价格升至始于2025年10月的当前销售年度以来的最高水平。相比之下，由于供应充足且买盘兴趣低迷，小麦价格持续承压，随着市场准备迎接新季作物的上市，其价格从3月初的高点回落。

乌克兰玉米价格创销售年度新高

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下的Platts评估，4月21日乌克兰玉米FOB POC价格为233美元/吨，高于前一周的227美元/吨，较3月2日上涨10美元/吨。中东冲突爆发之初，玉米价格小幅上涨，随后因需求略有下降而放缓。

然而，随着4月17日出台关税降至5%的进口配额政策，乌克兰玉米价格上涨，从4月16日的227美元/吨跃升至4月20日的233美元/吨。

乌克兰贸易商表示，土耳其的需求以及农民销售缓慢推高了乌克兰玉米价格。

一位乌克兰卖家表示：“价格也受到乌克兰农民销售情况的影响。”

与此同时，在FOB价格上涨的背景下，来自其他目的地的需求略有减弱，土耳其和意大利仍是乌克兰的主要出口目的地。

同一位乌克兰卖家表示：“土耳其现在是主要目的地，但意大利也紧随其后。”

根据一位乌克兰贸易商分享的港口排船表，在4月1日至21日期间，乌克兰港口装载了约170万吨玉米，其中土耳其是主要目的地，运往土耳其的数量为634,678吨，其次是意大利，运往该国的数量为217,823吨。

需求疲软致小麦价格下跌

4月21日，Platts评估的乌克兰11.5%蛋白小麦价格为232.50美元/吨，低于3月初的236美元/吨，当时在地缘政治紧张局势下，价格曾达到自去年8月以来的最高水平。

这一跌幅反映了交易活动缓慢和买方兴趣极低，目前乌克兰等级小麦的交易价格比Platts制粉小麦基准价低6.75美元/吨。由于进口商预计7月份即将上市的新季作物将导致供过于求，买卖双方的报价差距仅为1美元/吨。

一位乌克兰小麦卖家表示：“我还没有听到任何有诚意的递盘。”

据悉，新旧作物的CPT当地价格为制粉小麦218-219美元/吨，饲料小麦215美元/吨。对于新季作物，乌克兰FOB卖方报价为233美元/吨，与旧作物的FOB价格持平。

S&P Global Energy CERA（标普全球能源CERA）的数据显示，截至4月15日，小麦出口量达到1,050万吨，同比下降22%。CERA预测本季乌克兰的期末库存为460万吨，总出口量为1,200万吨。出口地域仍集中在少数几个目的地。根据港口排船表，4月1日至21日，乌克兰主要向埃及发运了479,943吨，向西班牙发运了189,610吨，向阿尔及利亚发运了131,000吨。

一位乌克兰卖家表示：“对于埃及来说，在运费方面仍有工作要做。”并指出自中东冲突爆发以来，运输成本稳定在25美元左右/吨。