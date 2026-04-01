摩洛哥谷物买家在中东冲突背景下艰难应对港口拥堵

市场消息人士告诉标普全球能源旗下的Platts，在中东冲突影响全球航运路线的背景下，2026年第一季度的恶劣天气干扰加剧了摩洛哥谷物贸易所面临的严峻物流挑战。

小麦进口商和当地磨坊主报告称，数百家摩洛哥企业正面临长时间的交货延迟，部分货物需要数月才能运抵。这导致摩洛哥港口的船舶和集装箱出现了前所未有的积压。

一位摩洛哥的小麦买家表示：“未来一个月港口将持续拥堵。”

该买家说，一些早在1月份就已发货的集装箱至今仍未运抵摩洛哥，由于国内仓储空间不足，部分货物暂时存放在西班牙港口。

该买家补充道：“由于早前的天气干扰，港口压力很大；2月中旬，有80艘船在卡萨布兰卡外海等候，其中包括约25艘谷物运输船。”

他表示，来自法国的船只每天成本约为15,000美元，而来自美洲的船只每天成本为25,000美元。

航运改道

中东冲突使摩洛哥港口的局势变得更加复杂。

关键海上咽喉要道的运输中断正迫使航运公司重新考虑亚洲、欧洲和非洲之间的传统航线。

分析人士表示，因此，随着船只被分流至大西洋走廊，摩洛哥的丹吉尔地中海港正崛起成为一个关键的物流枢纽。

根据摩洛哥港务局的数据，2025年，丹吉尔地中海港的货物吞吐量超过1.61亿吨，处理了超过1,100万个集装箱，同比增长8.4%。

该港口地处直布罗陀海峡附近的战略位置，使其成为连接大西洋与地中海、沟通欧洲、非洲和美洲的重要贸易枢纽。

小麦贸易商表示，持续的动荡局势可能会推高保险费，改变全球航运模式，并增加延误和仓储的罚款。

绕行非洲的更长航线也增加了燃料成本，从而推高了运费。据消息人士透露，航运公司已采取应对措施，对每个标准集装箱征收1,500至3,300美元不等的附加费，而特种设备费则高达4,000美元。

3月31日，Platts评估4月船期的蛋白质含量11%小麦FOB欧盟鲁昂港价格和CPT鲁昂港价格分别为207.00欧元/吨和204.75欧元/吨。

喜获丰收

尽管存在这些物流障碍，但得益于冬季充沛的降雨，摩洛哥的谷物贸易商和磨坊主对即将到来的谷物收成仍持乐观态度，预计本季产量将翻一番。虽然西北部平原的洪水在局部地区造成了严重影响，但预计对总体产量的影响有限。

摩洛哥高等规划署预计，2026年谷物总产量将达到800万至900万吨，其中包括约500万吨的软质小麦。这一产量远高于去年的440万吨，其中软质小麦为240万吨。

一位摩洛哥买家表示：“如果这些有利的作物生长条件在4月份得到确认，摩洛哥可能会在5月至8月底暂停小麦进口两到三个月，这将减少法国对摩洛哥的小麦出口量。”

该买家还说：“然而，由于存在Chergui风、4月降雨和收获期降水等天气风险，不确定性依然存在。”

在丰收年份，摩洛哥通常会暂停小麦进口补贴并恢复征收关税，以保护本国生产者。然而，分析人士称，进口商和加工厂已请求政府将支持措施延长至6月，以抵消近期风暴造成的成本。

法国出口商历来供应摩洛哥约三分之二的软质小麦进口需求。根据法国谷物跨专业组织Intercereales的数据，2025年6月至2026年1月期间，软质小麦的预计进口量为320万吨，其中法国是主要来源国，市场份额占70%。