访谈：国际冲突和原油价格上涨推高印度食用油成本

一位行业资深高管于3月17日表示，受中东地区不断升级的冲突影响，印度的葵花籽油进口可能面临最严重的干扰，其次是大豆油进口。航运延误和保险成本上升加剧了来自黑海地区的供应风险。

Emami Agrotech Ltd首席执行官兼印度植物油生产商协会主席Sudhakar Desai表示，由于印度是全球最大的植物油买家，其近60%的食用油需求依赖进口，因此尽管价格高昂，但为了满足最低需求，印度别无选择，只能继续购买。

Desai在3月16日接受S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts的采访时表示，原油价格和运费的飙升已经开始影响货运路线和投入成本，而由于持续的冲突，国内价格将对全球供应中断非常敏感。

Desai说：“燃料成本已上涨约16%-17%，航运延误已将棕榈油和大豆油价格推高了4%-5%。”

印尼和马来西亚是印度最大的棕榈油供应国，阿根廷则是印度最大的大豆油供应国，且印度大部分葵花籽油来自俄罗斯和乌克兰。

印度溶剂萃取商协会的数据显示，在2024/25销售年度（11月至10月），印度进口了1,601万吨植物油，同比增长0.3%。

其中，棕榈油占总进口量的47%，而豆油和葵花籽油的进口量分别约占总进口量的34%和18%。

由于运费没有大幅上涨，棕榈油的流通保持相对稳定。Desai表示，继2月份强劲的进口和及时的芥菜籽压榨之后，国内库存充裕。

这场冲突还引发了原油价格上涨，从而提高了生物柴油的需求，并进一步收紧了植物油市场。“如果冲突局势恢复正常，需求将会回升，但目前我们无法做长远考虑，”Desai说。

植物油价格与原油价格挂钩，因为它们也被用作生产生物柴油的原料。对于生物燃料生产商来说，植物油和柴油之间的价差越小，利润就越高。

Platts的数据显示，自2月28日中东冲突爆发以来，截至3月17日，马来西亚衍生品交易所的棕榈油与新加坡洲际交易所的柴油之间的价差（通常称为PO-GO价差）已收窄30%，至221.98美元/吨。

Platts在3月17日对4月装运的印度西海岸到岸价毛棕榈油估价为1,250美元/吨，较3月16日下跌5美元/吨。

马来西亚衍生品交易所6月毛棕榈油期货合约基准价格较前一日下跌1.5%，至4,583林吉特/吨（1,169.73美元）。