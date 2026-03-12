柴油价格上涨和中东冲突冲击巴西大豆和玉米种植户

多位巴西农民表示，在正在进行的收获季，受中东冲突和全球油价上涨的推动，巴西大豆种植户正感受到柴油价格上涨带来的影响。除了大豆，农民们还担心，目前正在进行的第二季玉米的种植也将受到影响。

行业分析师表示，巴西约30%的柴油需求依赖进口，由于国际能源价格上涨，其国内柴油价格正在攀升。

一位驻巴西的大豆贸易商表示，柴油价格上涨可能会影响国内谷物运输和农业投入品的成本，并补充说，这些因素可能逐渐导致生产价格上涨。

巴西大豆种植者协会（Aprosoja）在3月11日的一份声明中表示：“柴油燃料不仅在农业活动的成本结构中，而且在对民众生计至关重要的几条生产链中，都占据着核心地位。柴油不仅是农业机械的燃料，也保障农业投入品的运输，并确保产品运抵消费中心和港口。”

持续的中东冲突引发了全球对能源成本上涨的担忧，3月8日开盘时原油期货价格飙升，对该地区的能源基础设施造成了影响。

驻巴西的市场参与者表示，巴西中西部和南部地区的柴油价格已经上涨了约1雷亚尔/升，在某些情况下涨幅高达1.50雷亚尔/升。

大豆收获进行中

巴西农民目前正在全国范围内收获大豆。巴西农业机构Conab于2月12日的数据显示，在 2025/26销售年度（1月至12月），预计巴西将收获创纪录的1.78亿吨大豆，同比增长 3.8%。

一位马托格罗索州的农民说：“（投入）成本总体上可能会降低。但柴油价格的突然上涨很可能会突然推高成本。”

根据Conab的数据，截至3月7日，2025/26销售年度的大豆收获已达到预估面积的 50.6%。收获进度同比落后，去年同期农民已收获60.9%的面积。

据巴西农民称，柴油价格的上涨已经影响了他们进行收获作业的能力，大豆农民也面临运输问题。

一位巴拉那州的农民说：“目前，农民们也在将大豆运往市场，但由于一些燃料供应商限制销售，他们正面临运输问题。”

对于2025/26销售年度，Conab预计巴西大豆出口量为1.122亿吨，同比增长3.7%。

S&P Global Energy（标普全球能源）公司旗下的Platts于3月11日评估，桑托斯港离岸价（FOB）的SOYBEX大豆价格为437.64美元/吨，环比上涨4.50美元/吨。Platts于3月11日评估，巴拉那瓜港离岸价（FOB）的SOYBEX大豆价格为435.07美元/吨，环比上涨4.51美元/吨。

玉米种植引发担忧

巴西当地农民表示，巴西玉米农民正面临挑战，因为第二季玉米的种植正在进行中，而他们同时也在收获夏季玉米作物。

第二季玉米占该国玉米总产量的大部分。

一位马托格罗索州的农民表示：“冬季作物的种植正在进行中。柴油价格上涨可能会影响全国范围内的一些种植活动。”

据Conab报告，截至3月7日，巴西2025/26销售年度（3月至2月）的第二季玉米种植面积为全国总面积的75.9%，低于2024/25销售年度的83.1%。截至3月7日，2025/26销售年度的第一季玉米收获为预期面积的29.5%，低于上一季同期的34.5%。

Conab预计，巴西在2025/26销售年度的玉米收获量将为1.384亿吨，同比下降1.9%。Conab数据显示，第一季玉米产量预计为2,670万吨，同比增长7.1%，而第二季玉米产量预计为1.093亿吨，同比下降3.5%。

除了柴油价格上涨，农民们还担心全球化肥价格上涨。

一位南马托格罗索州的农民表示：“冬季[玉米]作物的种植正在进行中。目前化肥价格的上涨也将影响总体投入成本。”

标普全球能源CERA的数据显示，预计2026年巴西将进口299万吨尿素，同比下降0.5%。CERA预测，巴西将进口636万吨氮肥，同比下降2.6%。

对于2025/26销售年度，Conab预计巴西的玉米出口量为4,650万吨，同比增长11.7%。

3月10日，Platts评估巴西桑托斯港玉米FOB价格为224.59美元/吨，较前一日上涨3.84美元/吨。