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Panorama geral

Utilize o potencial do nosso serviço de dados do mercado de petróleo bruto para lidar com as complexidades do cenário global. Em 2023, nossa avaliação do Dated Brent no Market on Close viabilizou a negociação de mais de meio bilhão de barris, e 150 contratos de derivativos foram liquidados com base em nossos benchmarks confiáveis da Platts. Com 70% do comércio global de petróleo bruto transportado por via marítima utilizando nossos preços como referência, você pode confiar em nossas 550 avalia