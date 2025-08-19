S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
Soluções
Recursos
Notícias e pesquisa sobre commodities
Nossa metodologia
Methodology & Participation
Eventos em destaque
S&P Global
S&P Global Offerings
Os números que você precisa para avaliar os mercados de petróleo bruto e downstream e aproveitar as oportunidades à medida que os mercados se movimentam.
Não sabe qual é o plano certo para você? Entre em contato com nossa equipe e encontraremos a assinatura ideal.
Utilize o potencial do nosso serviço de dados do mercado de petróleo bruto para lidar com as complexidades do cenário global. Em 2023, nossa avaliação do Dated Brent no Market on Close viabilizou a negociação de mais de meio bilhão de barris, e 150 contratos de derivativos foram liquidados com base em nossos benchmarks confiáveis da Platts. Com 70% do comércio global de petróleo bruto transportado por via marítima utilizando nossos preços como referência, você pode confiar em nossas 550 avalia