Na S&P Global Energy, disponibilizamos soluções de informação sobre biodiesel líderes de mercado por meio do nosso serviço FO Licht, referência no setor. Com 130 anos de história, a marca é renomada por seu amplo acompanhamento das commodities que servem de matérias-primas para etanol e biodiesel, além de monitorar a dinâmica de mercado de cada categoria de combustível, fornecendo estatísticas globais de preços, produção e consumo por país e por empresa