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S&P Global Energy의 포타시 커버리지는 전 세계 포타시 비료 시장에 대한 포괄적이고 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다. 당사의 전문 애널리스트 팀은 업계 벤치마크 가격 평가, 실시간 데이터, 시장 동향, 심층 분석을 제공하여, 업계에서 덜 조명되지만 매우 중요한 이 비료 부문의 복잡한 환경을 이해하고 대응할 수 있도록 지원합니다. 주요 품목인 염화칼륨(MOP, 또는 potassium chloride – KCl) 부문에 대한 포괄적인 커버리지뿐 아니라, 황산칼륨('sulfate of potash,' SOP), 칼륨마그네슘황산염(KMS), 질산칼륨('nitrate of potash,' NOP), 그리고 신흥 폴리할라이트(polyhalite) 시장에 대한 인사이트와 분석도 포함됩니다. 벤치마크 가격 서비스는 수급 역학, 무역, 원가, 가격 추세, 규제 변화 등에 대한 인사이트를 제공하는 분석 서비스로 보완되며, 주요 제품별 데이터와 포타시 비료 전체 합산 데이터를 담은 데이터 파일이 함께 제공됩니다.
당사의 포타시 비료 커버리지는 생산자, 트레이더, 바이어, 투자자 등 업계 전반에서 정보에 기반한 의사결정과 전략 최적화를 가능하게 합니다. S&P Global Energy의 포타시 비료 커버리지를 통해 시장 변화를 선도하고, 수익성을 극대화할 수 있습니다.
당사는 포타시와 관련된 다양한 구독 제품을 제공합니다.
MOP 및 SOP 벤치마크 가격과 격주 시장 인사이트 제공
MOP 및 SOP에 대한 단기 전망 제공
MOP, SOP, NOP, KMS 및 폴리할라이트에 대한 2050년까지의 장기 전망 제공
주요 MOP 및 SOP 시장에 대한 벤치마크 커버리지를 포함한 폭넓은 분석 서비스를 통해 글로벌 포타시 시장 동향을 파악할 수 있습니다.
포타시 가격, 시장 트렌드, 수급 역학에 대한 최신 정보를 확인하여 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
포타시 시장 동향, 경쟁 구도, 규제 변화에 대한 심층 분석의 혜택을 누릴 수 있습니다.
당사의 인사이트를 바탕으로 시장 변화를 예측하고 리스크를 완화하여 경쟁력과 수익성을 강화할 수 있습니다.
글로벌 주간 가격 제공 범위:
주간 선박 추적 정보 및 운임 평가.
가격 평가, 업계 뉴스, 지역별 시장 논평, 보고된 입찰, 오퍼 및 가격 지표를 포함한 글로벌 포타시 시장의 격주 요약.
핵심 MOP 시장 전반에 걸친 단기(향후 12개월) 시장 동향, 선적 목록, 제품 원가 분석, 그리고 단기 시장 전망에 대한 종합 분석과 함께 SOP 및 기타 포타시 비료에 대한 해설과 분석을 제공합니다.
글로벌·지역·국가별 시장을 심도 있게 분석합니다. 주요 프로젝트를 조명하고, MOP, SOP, KMS, NOP, 폴리할라이트를 포함한 주요 포타시 시장 전반을 대상으로 2050년까지의 공급, 수요, 가격, 비용 전망을 제공합니다. 또한 각 제품별 핵심 이력 데이터와 전망치를 체계적으로 정리한 포괄적인 Excel 데이터 파일도 함께 제공됩니다.
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주간 선박 추적 정보 및 운임 평가.
가격 평가, 업계 뉴스, 지역별 시장 논평, 보고된 입찰, 오퍼 및 가격 지표를 포함한 글로벌 포타시 시장의 격주 요약.
핵심 MOP 시장 전반에 걸친 단기(향후 12개월) 시장 동향, 선적 목록, 제품 원가 분석, 그리고 단기 시장 전망에 대한 종합 분석과 함께 SOP 및 기타 포타시 비료에 대한 해설과 분석을 제공합니다.
글로벌·지역·국가별 시장을 심도 있게 분석합니다. 주요 프로젝트를 조명하고, MOP, SOP, KMS, NOP, 폴리할라이트를 포함한 주요 포타시 시장 전반을 대상으로 2050년까지의 공급, 수요, 가격, 비용 전망을 제공합니다. 또한 각 제품별 핵심 이력 데이터와 전망치를 체계적으로 정리한 포괄적인 Excel 데이터 파일도 함께 제공됩니다.
암모니아 시장을 45년 넘게 보도하고 분석해 왔습니다.