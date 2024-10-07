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최근 저탄소 생산 방식으로는 (재생에너지를 활용한) 그린 암모니아, (탄소 포집·저장을 적용한) 블루 암모니아, 그리고 (원자력을 활용한 전기분해 기반의) 핑크/옐로우 암모니아가 주목받고 있습니다. 이러한 접근법은 배출 저감과 보다 지속가능한 미래 구현에 기여합니다.
S&P Global Energy는 종합 분석과 포타시 시장에 대한 단기 전망을 제공합니다. 또한 S&P Global의 독보적인 비료, 거시경제, 해상 무역 분석 역량에 Fertecon(퍼티콘)의 전문성이 더해져 한층 강화된 당사의 데이터는 다음과 같은 더욱 심층적인 인사이트를 제공합니다.
엄격한 환경 규제와 진화하는 ETS(배출권거래제) 및 탄소 크레딧 제도에 대응해 지속가능한 암모니아 생산 기회를 파악할 수 있습니다.
그린·블루 암모니아의 경쟁 구도를 파악하고, 잠재적 신규 파트너를 식별하며, 생산 경제성을 최적화하여 시장에서 앞서 나갈 수 있습니다.
다양한 대체 연료가 경쟁하는 가운데 저탄소 암모니아가 수행할 핵심적 역할과 암모니아 벙커링 허브의 발전 가능성을 파악할 수 있습니다.
에너지 부문에서 예상되는 무탄소 암모니아 수요 급증에 대비할 수 있습니다. 암모니아 인프라의 잠재적 병목 현상을 미리 진단하고 대응 방안을 마련할 수 있습니다.
저탄소 암모니아 프로젝트의 재무적 타당성을 평가하고, 프로젝트 의사결정·리스크 관리·투자 전략 수립에 필요한 핵심 인사이트를 제공합니다.
다양한 공동 그린 암모니아 이니셔티브와 파트너십에 대한 투자자·기업의 관심 동향을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다.
기존 암모니아 적용 분야(비료, 화학 제품)와 잠재적 신규 시장(해상 연료, 수소 공급)을 포함한 신흥 저탄소 암모니아 수요의 월간 리뷰 및 분석
블루 암모니아를 위한 탄소 저장 및 탄소 격리 옵션을 포함해, 저탄소 암모니아 개발에 대한 상세한 프로젝트 리뷰
에너지, 원자재 가격 등의 시장 변화가 다양한 기술 비용에 미치는 잠재적 영향 분석
암모니아와 관련된 탄소 거래 및 탄소 크레딧 제도에 대한 검토, 이들이 저탄소 암모니아 개발과 어떻게 연관되는지에 대한 분석 제공.
저탄소 암모니아 최종 용도 가치 지수에 관한 최근 이력 데이터 및 단기 전망 제공. 포함사항:
정책 및 규제 검토: 탄소 배출과 관련된 정책 및 규제 변화, 그리고 이러한 변화가 진화 중인 저탄소 암모니아 시장에 미치는 영향에 대한 논평 및 분석.
공급 및 수요: 저탄소 암모니아의 현재 및 단기 수급 전망 리뷰. 프로젝트 목록 및 맵핑 포함.
가치 지수: 에너지, 해상 연료, 화학 및 비료 시장에서 저탄소 암모니아의 가치를 평가한 현재 및 단기 전망 지수와 관련 분석.
저탄소 암모니아 비용: 현재 및 전망되는 저탄소 암모니아 투입 비용에 대한 리뷰
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