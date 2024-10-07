최근 저탄소 생산 방식으로는 (재생에너지를 활용한) 그린 암모니아, (탄소 포집·저장을 적용한) 블루 암모니아, 그리고 (원자력을 활용한 전기분해 기반의) 핑크/옐로우 암모니아가 주목받고 있습니다. 이러한 접근법은 배출 저감과 보다 지속가능한 미래 구현에 기여합니다.