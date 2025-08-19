Hablemos

Información general

Los productores de petróleo y gas no dejan de explorar nuevos métodos para optimizar las operaciones de campo y gestionar proyectos de una manera efectiva. Nuestro Upstream Software proporciona herramientas avanzadas de geociencia, ingeniería y análisis, integrando tecnología de IA para ayudar a gestionar los flujos de trabajo diarios de geocientíficos e ingenieros.

Estas soluciones de software simplifican las tareas de análisis, interpretación y producción y hacen posible tomar decisiones de inversión informadas y mejorar la eficiencia operativa a lo largo del ciclo de vida energético.

Nuestro impacto

Hacemos llegar soluciones de software esenciales a empresas de petróleo y gas de todo el mundo.

Características clave

Geociencia

Optimice los flujos de trabajo de exploración y producción con herramientas de geociencia que evalúan tendencias regionales e identifican de manera eficiente activos con un rendimiento peor de lo esperado en una plataforma fácil de usar.

Ingeniería

Maximice la producción y minimice los riesgos con herramientas de ingeniería que optimizan sistemas desde el pozo hasta la totalidad de la red de producción utilizando métodos avanzados.

Datos Analíticos Impulsados por IA

Analice en mayor profundidad los datos de subsuelo con flujos de trabajo avanzados impulsados por IA que permiten abordar las problemáticas de exploración y producción más comunes en geociencia e ingeniería.

Estimación de costes

Estime los costes del ciclo de vida con una herramienta de modelado que integra cálculos de ingeniería y datos de coste para proyectos marítimos y de relocalización.

Características del producto

Explore los productos clave de nuestras soluciones de Upstream Software, diseñadas para optimizar flujos de trabajo, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en sus operaciones.