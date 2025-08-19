S&P Global Offerings
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Estime el potencial de exploración y potencie la producción con nuestro software avanzado de geociencia, ingeniería y análisis.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Los productores de petróleo y gas no dejan de explorar nuevos métodos para optimizar las operaciones de campo y gestionar proyectos de una manera efectiva. Nuestro Upstream Software proporciona herramientas avanzadas de geociencia, ingeniería y análisis, integrando tecnología de IA para ayudar a gestionar los flujos de trabajo diarios de geocientíficos e ingenieros.
Estas soluciones de software simplifican las tareas de análisis, interpretación y producción y hacen posible tomar decisiones de inversión informadas y mejorar la eficiencia operativa a lo largo del ciclo de vida energético.
Hacemos llegar soluciones de software esenciales a empresas de petróleo y gas de todo el mundo.
Optimice los flujos de trabajo de exploración y producción con herramientas de geociencia que evalúan tendencias regionales e identifican de manera eficiente activos con un rendimiento peor de lo esperado en una plataforma fácil de usar.
Maximice la producción y minimice los riesgos con herramientas de ingeniería que optimizan sistemas desde el pozo hasta la totalidad de la red de producción utilizando métodos avanzados.
Analice en mayor profundidad los datos de subsuelo con flujos de trabajo avanzados impulsados por IA que permiten abordar las problemáticas de exploración y producción más comunes en geociencia e ingeniería.
Estime los costes del ciclo de vida con una herramienta de modelado que integra cálculos de ingeniería y datos de coste para proyectos marítimos y de relocalización.
Explore los productos clave de nuestras soluciones de Upstream Software, diseñadas para optimizar flujos de trabajo, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en sus operaciones.
El software de Geociencia ofrece herramientas avanzadas para flujos de trabajo de interpretación del subsuelo, incluidos análisis geofísicos y geológicos, interpretación automatizada de averías y aplicaciones de datos analíticos impulsados por IA.
Plataforma de ingeniería de producción y depósitos que ofrece soluciones integrales para la gestión de depósitos, optimización de la producción, caracterización de depósitos y pronósticos.
Plataforma de datos analíticos impulsados por IA diseñada para un análisis e interpretación más profundos de los datos del subsuelo. Optimiza los flujos de trabajo de geociencia e ingeniería para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia operativa.
Herramienta front-end de estimación de costes del ciclo de vida para proyectos upstream de petróleo y gas. Ofrece evaluaciones integrales de conceptos, optimización y estimaciones detalladas de inversión de capital/gastos operativos para mejorar la planificación y los presupuestos de los proyectos.