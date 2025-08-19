Los productores de petróleo y gas no dejan de explorar nuevos métodos para optimizar las operaciones de campo y gestionar proyectos de una manera efectiva. Nuestro Upstream Software proporciona herramientas avanzadas de geociencia, ingeniería y análisis, integrando tecnología de IA para ayudar a gestionar los flujos de trabajo diarios de geocientíficos e ingenieros.

Estas soluciones de software simplifican las tareas de análisis, interpretación y producción y hacen posible tomar decisiones de inversión informadas y mejorar la eficiencia operativa a lo largo del ciclo de vida energético.