PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Encuentre y desarrolle recursos de petróleo y gas con soluciones de geociencia que integran tecnología avanzada e inteligencia artificial para mejorar los flujos de trabajo de exploración y producción. No se quede en la superficie.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Nuestras soluciones de geociencia ofrecen flujos de trabajo optimizados para proyectos convencionales y no convencionales de exploración y producción al permitir a los equipos de activos colaborar en la evaluación de tendencias geológicas regionales e identificar activos de bajo rendimiento dentro de entornos únicos y fáciles de aprender.
Vincule de manera eficiente la información de pozos y sísmica para lograr una interpretación verdaderamente integrada y precisa.
Planifique pozos de manera eficiente para un mejor rendimiento de sus inversiones.
Entienda las complejidades del subsuelo con herramientas para interpretaciones avanzadas de datos sísmicos.
Genere mapas integrados rápidamente para una mejor colaboración.
Actualice dinámicamente sus mapas con la información más reciente de pozos y tome así mejores decisiones.
Tome decisiones en tiempo real para una mayor probabilidad de alcanzar el punto óptimo.
Obtenga unas características precisas del yacimiento y genere mapas en los que pueda confiar.
Diseñe y desarrolle pozos de manera más precisa y eficiente.
Aplique IA a los flujos de trabajo de geociencia para predecir con mayor precisión el subsuelo y optimizar estratégicamente los planes de pozos.
Realice análisis de riesgos someros y anomalías del fondo marino con facilidad para una colocación ideal del parque eólico marítimo y las turbinas.
Identifique depósitos con capacidad de almacenamiento, sellado y potencial mínimo de fugas.
Evalúe prospectos y ubicaciones con potencial geotérmico.
Optimice la gestión de datos del subsuelo con colaboración en tiempo real para un máximo de 100 usuarios, con una implementación fácil y un seguimiento fiable del rendimiento.
Acelere sus flujos de trabajo de geociencia con IA y aprendizaje profundo para obtener resultados más rápidos y precisos.
Enriquezca sus datos del subsuelo y obtenga más información con el único software que se conecta de manera fluida a nuestros Datos Upstream líderes en la industria.
Exporte fácilmente datos de proyectos a plataformas de terceros para simplificar los flujos de trabajo y aumentar la flexibilidad.
Explore productos clave de nuestras soluciones de Geociencia diseñados para optimizar flujos de trabajo, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en sus operaciones.
Revele el potencial del subsuelo a partir de sus datos sísmicos con precisión milimétrica y mejore la calidad de la interpretación de estos datos.
Comprenda las complejidades del subsuelo con herramientas de interpretación integradas que ofrecen un análisis detallado de yacimientos, permitiendo así identificar de manera eficaz yacimientos de petróleo y gas y tomar decisiones óptimas de perforación.
Gestione eficazmente los datos del subsuelo con una plataforma y un conjunto de herramientas de datos totalmente integrados, diseñados para organizaciones que operan en el entorno de Kingdom.