Información general

Nuestras soluciones de geociencia ofrecen flujos de trabajo optimizados para proyectos convencionales y no convencionales de exploración y producción al permitir a los equipos de activos colaborar en la evaluación de tendencias geológicas regionales e identificar activos de bajo rendimiento dentro de entornos únicos y fáciles de aprender.

Diseñado para flujos de trabajo de exploración y producción

Prospección

Vincule de manera eficiente la información de pozos y sísmica para lograr una interpretación verdaderamente integrada y precisa.

Captura y evaluación de terrenos

Planifique pozos de manera eficiente para un mejor rendimiento de sus inversiones.

Interpretación geofísica

Entienda las complejidades del subsuelo con herramientas para interpretaciones avanzadas de datos sísmicos.

Interpretación geológica

Genere mapas integrados rápidamente para una mejor colaboración.

Mapeo estructural

Actualice dinámicamente sus mapas con la información más reciente de pozos y tome así mejores decisiones.

Geonavegación

Tome decisiones en tiempo real para una mayor probabilidad de alcanzar el punto óptimo.

Caracterización de depósitos

Obtenga unas características precisas del yacimiento y genere mapas en los que pueda confiar.

Diseño de finalizaciones

Diseñe y desarrolle pozos de manera más precisa y eficiente.

Flujos de trabajo mejorados con IA

Aplique IA a los flujos de trabajo de geociencia para predecir con mayor precisión el subsuelo y optimizar estratégicamente los planes de pozos.

Flujos de trabajo de energía renovable

Parques eólicos marinos

Realice análisis de riesgos someros y anomalías del fondo marino con facilidad para una colocación ideal del parque eólico marítimo y las turbinas.

Captura, utilización y almacenamiento de carbono

Identifique depósitos con capacidad de almacenamiento, sellado y potencial mínimo de fugas.

Geotérmica

Evalúe prospectos y ubicaciones con potencial geotérmico.

Beneficios principales

Gestión de datos

Optimice la gestión de datos del subsuelo con colaboración en tiempo real para un máximo de 100 usuarios, con una implementación fácil y un seguimiento fiable del rendimiento.

IA y automatización

Acelere sus flujos de trabajo de geociencia con IA y aprendizaje profundo para obtener resultados más rápidos y precisos.

Integración

Enriquezca sus datos del subsuelo y obtenga más información con el único software que se conecta de manera fluida a nuestros Datos Upstream líderes en la industria.

Conexiones con terceros

Exporte fácilmente datos de proyectos a plataformas de terceros para simplificar los flujos de trabajo y aumentar la flexibilidad.

Características del producto

Explore productos clave de nuestras soluciones de Geociencia diseñados para optimizar flujos de trabajo, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en sus operaciones.

Kingdom™ Geoscience Software