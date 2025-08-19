S&P Global Offerings
El conocimiento humano se encuentra con la IA
Amplifique su conocimiento del dominio de exploración y producción usando IA, otorgándose acceso a análisis más profundos de los datos y tomando decisiones empresariales más inteligentes
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Combine la IA y la ciencia de datos con su conocimiento del dominio de la exploración y la producción para estar al día de las novedades de la industria del petróleo y el gas y mitigar la incertidumbre y los riesgos. Analytics Explorer le ayuda a optimizar su inversión en datos del subsuelo y mejorar los flujos de trabajo de geociencia e ingeniería, mejorando el análisis del subsuelo, las operaciones de depósitos y producción y el desarrollo. Sáquele un mayor partido a sus datos mientras se adapta a los cambios del mercado y los avances en las innovaciones.
Comprenda los factores que más influyen en el rendimiento de los pozos, normalice los datos de ingeniería e integre datos geológicos para generar mapas de zonas de interés.
Aísle el impacto de las variables de ingeniería y finalización de producción utilizando modelos con restricciones geológicas y de activos físicos para una estrategia de finalización óptima.
Utilice algoritmos de clúster en registros digitales, cuadrículas geológicas y datos sísmicos para identificar facies conectadas a depósitos de alta producción.
Analizar datos de pozos no convencionales utilizando opciones automatizadas para comprender las pautas de desarrollo de pozos e identificar oportunidades de relleno para mejorar la eficiencia de perforación.
Utilizar IA para predecir parámetros del subsuelo de diferentes pozos combinando interpretaciones de propiedades de pozos y datos sísmicos para establecer relaciones entre atributos sísmicos y características geológicas.
Mejorar los flujos de trabajo de Kingdom™, incluyendo la ampliación de secciones transversales geológicas con datos sincronizados y la combinación de cuadrículas de propiedades para crear índices de calidad, yacimientos y mapas de riesgos.
Añadir datos geológicos que falten, como registros digitales, para aumentar de manera fiable la oferta de datos disponibles para proyectos de interpretación, mejorar la toma de decisiones y reducir los riesgos.
Acceder a una plataforma de ciencia de datos e IA con análisis avanzados y flujos de trabajo guiados diseñados para ayudarle a obtener valor instantáneo de su inversión en datos.
Acelerar los flujos de trabajo de geociencia e ingeniería con IA para analizar tendencias rápidamente, detectar anomalías y visualizar resultados para obtener conocimientos más rápidos.
Enriquecer sus datos del subsuelo con una plataforma de IA que se conecta fácilmente a nuestros Upstream Data y Upstream Software para mejorar los resultados.
Personalizar y ajustar algoritmos y flujos de trabajo para que coincidan con sus datos de cuencas, depósitos o pozos, garantizando la flexibilidad para adaptarse a las necesidades del proyecto.
Explore las capacidades clave de nuestra solución de Datos Analíticos Impulsados por IA, diseñada para la optimización de flujos de trabajo, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en todas sus operaciones.
Descubra nuestra plataforma de ciencia de datos e IA, que hace uso de la extensa biblioteca de datos de S&P Global Energy y algoritmos expertos de aprendizaje automático, diseñada para abordar de una manera efectiva los retos de exploración y producción.
Sáquele partido a las herramientas avanzadas de automatización para analizar de manera efectiva sus datos de pozos laterales no convencionales y acceder a valiosos conocimientos para mejorar la toma de decisiones.
Conecte e integre datos de sus suscripciones y software de nuestras Soluciones Upstream con datos de clientes y plataformas de gestión de datos para optimizar las operaciones y mejorar la eficiencia.
Acceda a plantillas de flujo de trabajo preconstruidas y guiadas para geociencia, ingeniería y comparativas mundiales, todas listas para su uso inmediato y personalizables según sus necesidades.