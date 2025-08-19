Combine la IA y la ciencia de datos con su conocimiento del dominio de la exploración y la producción para estar al día de las novedades de la industria del petróleo y el gas y mitigar la incertidumbre y los riesgos. Analytics Explorer le ayuda a optimizar su inversión en datos del subsuelo y mejorar los flujos de trabajo de geociencia e ingeniería, mejorando el análisis del subsuelo, las operaciones de depósitos y producción y el desarrollo. Sáquele un mayor partido a sus datos mientras se adapta a los cambios del mercado y los avances en las innovaciones.