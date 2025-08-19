Hablemos

Información general

Combine la IA y la ciencia de datos con su conocimiento del dominio de la exploración y la producción para estar al día de las novedades de la industria del petróleo y el gas y mitigar la incertidumbre y los riesgos. Analytics Explorer le ayuda a optimizar su inversión en datos del subsuelo y mejorar los flujos de trabajo de geociencia e ingeniería, mejorando el análisis del subsuelo, las operaciones de depósitos y producción y el desarrollo. Sáquele un mayor partido a sus datos mientras se adapta a los cambios del mercado y los avances en las innovaciones.

Diseñado para flujos de trabajo de exploración y producción

Mapas de producción predictiva

Comprenda los factores que más influyen en el rendimiento de los pozos, normalice los datos de ingeniería e integre datos geológicos para generar mapas de zonas de interés.

Optimización de finalización

Aísle el impacto de las variables de ingeniería y finalización de producción utilizando modelos con restricciones geológicas y de activos físicos para una estrategia de finalización óptima.

Clasificación de facies geofísicas

Utilice algoritmos de clúster en registros digitales, cuadrículas geológicas y datos sísmicos para identificar facies conectadas a depósitos de alta producción.

Análisis no convencional

Analizar datos de pozos no convencionales utilizando opciones automatizadas para comprender las pautas de desarrollo de pozos e identificar oportunidades de relleno para mejorar la eficiencia de perforación.

Predicción de propiedades del yacimiento

Utilizar IA para predecir parámetros del subsuelo de diferentes pozos combinando interpretaciones de propiedades de pozos y datos sísmicos para establecer relaciones entre atributos sísmicos y características geológicas.

Mejorar los flujos de trabajo geológicos

Mejorar los flujos de trabajo de Kingdom™, incluyendo la ampliación de secciones transversales geológicas con datos sincronizados y la combinación de cuadrículas de propiedades para crear índices de calidad, yacimientos y mapas de riesgos.

Inclusión de datos geológicos que falten

Añadir datos geológicos que falten, como registros digitales, para aumentar de manera fiable la oferta de datos disponibles para proyectos de interpretación, mejorar la toma de decisiones y reducir los riesgos.

Beneficios principales

Acceso a IA

Acceder a una plataforma de ciencia de datos e IA con análisis avanzados y flujos de trabajo guiados diseñados para ayudarle a obtener valor instantáneo de su inversión en datos.

Automatización

Acelerar los flujos de trabajo de geociencia e ingeniería con IA para analizar tendencias rápidamente, detectar anomalías y visualizar resultados para obtener conocimientos más rápidos.

Integración

Enriquecer sus datos del subsuelo con una plataforma de IA que se conecta fácilmente a nuestros Upstream Data y Upstream Software para mejorar los resultados.

Personalización

Personalizar y ajustar algoritmos y flujos de trabajo para que coincidan con sus datos de cuencas, depósitos o pozos, garantizando la flexibilidad para adaptarse a las necesidades del proyecto.

Características del producto

Explore las capacidades clave de nuestra solución de Datos Analíticos Impulsados por IA, diseñada para la optimización de flujos de trabajo, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en todas sus operaciones.

