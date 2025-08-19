S&P Global Offerings
Operar con precisión
Optimice el rendimiento de los pozos y maximice las tasas de producción con soluciones de ingeniería diseñadas para problemas complejos de depósitos.
¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Sáquele el máximo partido a sus activos con soluciones de ingeniería para la extracción de las materias primas en exploración y producción que ayudan a superar obstáculos de gestión de depósitos y producción en activos convencionales y no convencionales. Ponga a disposición de sus ingenieros herramientas para optimizar pozos y redes de producción, aumentando la producción y reduciendo los riesgos.
Genere perfiles de producción P50 typewell (typecurve) utilizando la producción normalizada de pozos
Comprenda mejor el depósito para garantizar una gestión y producción óptimas.
Defina la estrategia de producción ideal para sus pozos.
Encuentre correspondencia para pozos basándose en su historial y genere pronósticos probabilísticos en cuestión de minutos con modelos numéricos rápidos.
Pronostique la producción para pozos existentes y planificados utilizando métodos de análisis como curvas de declinación, volumetría y balance de materiales.
Mejore la eficiencia operativa con una plataforma única que integra el análisis de curvas de declinación, RTA y análisis nodal para acelerar su toma de decisiones.
Automatice sus flujos de trabajo para pronosticar rápidamente miles de pozos y generar modelos numéricos rigurosos en mucho menos tiempo que con los simuladores tradicionales.
Conéctese a nuestro software de Datos del Sector Upstream y Datos Analíticos Impulsados por IA para optimizar los flujos de trabajo de ingeniería y lograr mejores resultados.
Establezca una colaboración fluida en el mismo proyecto con múltiples usuarios a través de una base de datos compartida y actualizaciones regulares, garantizándose que sus datos permanecen actualizados.
Analice los principales productos de nuestras soluciones de Ingeniería, diseñados para optimizar flujos de trabajo, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en sus operaciones.
Utilice métodos empíricos para analizar la producción, pronosticar tendencias y gestionar reservas de manera efectiva.
Incorpore datos de presión de flujo con métodos RTA para mejorar sus datos sobre pozos, plataformas y depósitos.
Identifique la mejor estrategia de producción de pozos con análisis nodal para mejorar la eficiencia y el rendimiento.
Acceda a los datos más valiosos del mercado para tomar decisiones informadas. Pruebe Harmony Enterprise™ Software.