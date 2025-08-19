Hablemos

¿No está seguro de qué plan es el adecuado para usted? Póngase en contacto con nuestro equipo y le ayudaremos a encontrar la suscripción que mejor se adapte a sus necesidades.

Contactar con Ventas Llámenos  ( 08007528878 )

EN ESTA PÁGINA

Información general

Sáquele el máximo partido a sus activos con soluciones de ingeniería para la extracción de las materias primas en exploración y producción que ayudan a superar obstáculos de gestión de depósitos y producción en activos convencionales y no convencionales. Ponga a disposición de sus ingenieros herramientas para optimizar pozos y redes de producción, aumentando la producción y reduciendo los riesgos.

Diseñado para flujos de trabajo de exploración y producción

Análisis Typewell

Genere perfiles de producción P50 typewell (typecurve) utilizando la producción normalizada de pozos

Caracterización de depósitos

Comprenda mejor el depósito para garantizar una gestión y producción óptimas.

Optimización de la entregabilidad de los depósitos

Defina la estrategia de producción ideal para sus pozos.

Modelado y pronóstico avanzado de depósitos

Encuentre correspondencia para pozos basándose en su historial y genere pronósticos probabilísticos en cuestión de minutos con modelos numéricos rápidos.

Estimación de reservas

Pronostique la producción para pozos existentes y planificados utilizando métodos de análisis como curvas de declinación, volumetría y balance de materiales.

Beneficios principales

Plataforma única

Mejore la eficiencia operativa con una plataforma única que integra el análisis de curvas de declinación, RTA y análisis nodal para acelerar su toma de decisiones.

Automatización

Automatice sus flujos de trabajo para pronosticar rápidamente miles de pozos y generar modelos numéricos rigurosos en mucho menos tiempo que con los simuladores tradicionales.

Integración

Conéctese a nuestro software de Datos del Sector Upstream y Datos Analíticos Impulsados por IA para optimizar los flujos de trabajo de ingeniería y lograr mejores resultados.

Multiusuario

Establezca una colaboración fluida en el mismo proyecto con múltiples usuarios a través de una base de datos compartida y actualizaciones regulares, garantizándose que sus datos permanecen actualizados.

Características del producto

Analice los principales productos de nuestras soluciones de Ingeniería, diseñados para optimizar flujos de trabajo, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en sus operaciones.

Engineering Enterprise

Harmony Enterprise™