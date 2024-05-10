4月非G7油轮运输的俄罗斯原油出口量创限价实施以来新高

非七国集团（G7）油轮运输的俄罗斯原油出口量在4月创下价格上限生效以来的新高，据报道，在新德里采取行动解决付款和保险问题后，俄罗斯国有航运公司Sovcomflot重返印度。

标普全球Commodities at Sea和Maritime Intelligence Risk Suite的数据显示，上月俄罗斯出口中近300万桶/日（76.6%）原油是由挂非G7、欧盟、澳大利亚、瑞士和挪威船旗、不归上述国家拥有或运营的油轮运输，也不是由西方保赔协会承保。

相比之下，3月该欧佩克+成员国由非G7油轮运输的出口量为260万桶/日，占66.4%。4月的运输量和份额均为2022年12月以来的最高月度值，当时G7及其盟国禁止受其管辖的海事服务公司为俄罗斯原油出口提供便利，除非石油售价不超过60美元/桶。

初步数据显示，主要由"影子油轮"组成的非G7船队在4月装载了4,570万桶运往印度的原油，也是价格上限实施以来的最高水平，较3月的3,420万桶大幅增加。这反映了最近的CAS方法变更，将更多的CPC混合原油计入俄罗斯出口。

上个月，Sovcomflot拥有的14艘苏伊士型和阿芙拉型油轮将1,130万桶俄罗斯旗舰产品乌拉尔原油运往印度。印度已成为俄罗斯原油最大的买家，而3月时有两艘船，运输量为150万桶。

标普全球大宗商品的油轮分析师Nikesh Shukla表示，这家俄罗斯最大的油轮公司的大幅回归反映了印度愿意继续购买俄罗斯原油，尽管在西方制裁下偶尔会出现"小问题"。

在美国今年2月制裁Sovcomflot以削弱俄罗斯对乌克兰的战争资金后，印度炼油商决定拒绝接受该公司在接下来的一个月内交付的俄罗斯石油。

但据媒体报道，印度央行最近修订了财务规则，允许俄罗斯使用vostro账户中通过石油销售积累的卢比，投资于印度的股票、债务、政府证券和基础设施项目。这可能会激励以印度货币向Sovcomflot支付运费，以绕过美国制裁。

此外，印度航运总局目前允许四家俄罗斯公司为油轮提供海上保险，这可能会增加在价格上限以外运营的船舶的第三方责任保险。

Shukla在谈到付款和保险问题时说："印度将找到一种方法......继续购买俄罗斯石油。"

运输能力

CAS最新数据显示，受对印度出口量创数月高位推动，3月和4月俄罗斯海运原油出口总量达到390-400万桶/日，接近2022年2月俄乌冲突以来的最高水平。业内人士认为出口量高的原因在于，乌克兰无人机袭击后炼油厂进行维修，以及"影子油轮"运力充足，导致出口供应增加。

根据标普全球大宗商品和标普全球市场财智的一项联合研究，截至4月，由受制裁的国家利益和新的不透明所有者运营的"影子船队"扩大到591艘原油和成品油轮。相比之下，标普全球市场财智的一项类似研究显示，2023年2月有443艘此类船只。

船舶经纪商BRS采用不同的方法和分析范围，估计截至5月初，可能有助于俄罗斯在价格上限以上交易的"灰色"油轮数量从2023年底的675艘增加到787艘。

BRS在一份报告中称："正如我们在过去18个月内定期表示的那样，分析表明，俄罗斯有足够的灰色油轮运力。"

根据标普全球大宗商品的数据，今年大部分时间，乌拉尔原油（俄罗斯主要出口级原油）的交易价格都在60美元/桶FOB Primorsk以上，4月平均价格为72.552美元/桶。

价格走强，加上更严格的制裁执行，导致近几个月来G7相关油轮继续从俄罗斯撤离，尽管希腊运营商的原油发货量从3月的1,560万桶小幅上升至4月的1,670万桶。

防止海运公司协助俄罗斯规避G7的价格上限仍然是西方政策制定者的主要目标，有报道称，欧盟在其第14轮制裁方案中提议对"影子油轮"采取进一步的打击措施。

但BRS表示，将油轮排除在全球贸易之外可能"使油轮市场陷入螺旋式上升"，并导致"不必要的经济冲击"。

根据其报告，"我们认为，如果要进行任何进一步的监管，就必须是渐进的，并有针对性地仅影响"那些违反价格上限"风险最高的单位"。