波音认为东南亚将在SAF生产中发挥重要作用，但目前缺乏政策和合作

波音公司亚太地区可持续发展总监Robert Boyd告诉标普全球大宗商品，东南亚预计将在全球可持续航空燃料（SAF）生产中发挥最重要的作用，但该地区目前缺乏挖掘这一潜力的政策和合作。

Boyd在7月14日开始的一周早些时候在吉隆坡举行的MyAero可持续航空研讨会期间接受采访时说："尤其是东南亚，正在更清楚地了解有多少潜力，一旦你开始了解这一点，就会进入下一步，因此要与政策制定者进行认真的讨论，以整合整个供应链。"

他补充说，波音公司正在与可持续生物材料圆桌会议（Roundtable on Sustainable Biomaterials）合作进行一项关于东南亚可持续原料生产的研究，预计结果将在8月底前公布。

马来西亚、印尼和泰国等几个主要生物燃料原料生产国都在该地区。例如，马来西亚是仅次于印尼的世界第二大植物油供应国，而该国的棕榈油年产量约为1,900万吨，使其成为世界第三大植物油生产国。

Boyd在会上说："这里对HEFA（加氢酯和脂肪酸）非常熟悉。加氢酯和脂肪酸以及脂肪油和油脂，我们知道有很多。特别是在东南亚，包括马来西亚在内，在HEFA燃料方面具有巨大潜力。"

HEFA工艺是已确立的SAF生产途径，涉及使用氢精炼植物油、动物脂肪或废食用油。根据ASTM标准，它被批准用作航空燃料，最大混合比为50%。

尽管东南亚的棕榈油及其衍生品丰富，但由于担心棕榈油相关的SAF在生产过程中的不可持续做法，更广泛的市场依然对与棕榈油相关的SAF感到担忧，尽管根据CORSIA指南可以接受此类SAF。

Boyd说："任何生产商，无论你的原料是什么，你需要做的就是利用可持续发展组织来证明你所拥有的原料符合航空公司的预期。"

政策推动

Boyd表示，尽管亚洲像欧洲和美国一样，缺乏推动SAF采用的地区性指令或激励计划，但该地区越来越多的国家在采用SAF政策，令人鼓舞。

新加坡今年早些时候推出了SAF指令，这个城市国家的目标是在2026年将SAF提高1% ，并计划到2030年将这一比例提高到3%-5%。新加坡民航局将集中采购用于该指令的SAF ，其资金将来自向航空旅客收取的税费。

他补充说："仅仅通过这样做，就引发了更多讨论，我们当然鼓励这一地区的所有国家一起进行这些积极的讨论，因为如果他们能够集体考虑政策解决方案，就会得到比各行其是更好的结果。"

根据国家能源转型路线图，马来西亚等其他国家已将SAF混合比例设定为1%，计划到2050年达到47%，而印尼预计将在今年晚些时候公布其SAF路线图和行动计划。

波音的绿色雄心

Boyd表示，今年迄今是动荡的一年，生产延迟、监管审查和调查，以及股市表现不佳，但波音仍致力于其可持续发展路线图。

他说："它们没有关联......就绿色目标而言，我们今年取得了很大进展。"

该公司今年已同意购买超过22万桶（940万加仑）的混合SAF，这是该公司对这种更绿色航空燃料的最大年度采购。Boyd表示，该采购量也占波音全年燃料使用量的约20%。

他补充说，该公司致力于在2030年之前交付可使用纯SAF的商用飞机。

目前，仅允许使用50%的SAF混合燃料，因为传统航空煤油中的芳烃允许发动机中的密封件在更高海拔时膨胀，从而防止燃料泄漏。

国际航空运输协会（IATA）预计，就全球航空业而言，到2030年，在所有潜在可再生燃料产能中约有27%是可持续航空燃料，才能在同年实现5%的减排。IATA估计，SAF可以为全球航空业实现2050年净零目标所需的减排贡献约65%。