委内瑞拉数据：6月石油产量上升至90.8万桶/日

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2024年06月28日 | 20:06 UTC
作者： - Mery Mogollon
亮点
根据标普全球大宗商品6月28日看到的初步PDVSA产量报告，委内瑞拉6月原油产量已上升至平均90.8万桶/日，较5月增加1万桶/日，高于2023年10月的76万桶/日，当时美国部分放松对该国油气行业的制裁。
由于委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗（Nicolás Maduro）未能履行其推动在7月举行自由公正选举的承诺，4月17日制裁重新恢复，但雪佛龙与委内瑞拉国有石油公司PDVSA的合资企业例外，这推动了产量增长。
报告称，6月雪佛龙/PDVSA合资企业的平均产量为19.7万桶/日。
6月产量数字包括5.4万桶/日的进口稀释剂和4.7万桶/日的本地生产的凝析油，两者都被调和到PDVSA的重质原油中。
根据标普全球Commodities at Sea的数据，6月委内瑞拉从西班牙进口了70万桶石脑油。自去年10月制裁解除以来，石脑油进口量有所增加。例如，5月委内瑞拉从美国进口了160万桶石脑油，高于2023年10月的62万桶石脑油进口总量。
伊朗曾经是委内瑞拉的凝析油常规供应国，用于调和目的，但CAS显示，2023年6月之后没有从伊朗进口，可能是因为美国对伊朗实施制裁。
根据标普全球的数据，虽然委内瑞拉的石油产量有所上升，但产量低于1998年323.4万桶/日的峰值。
报告称，委内瑞拉最大的作业油田奥里诺科带（Orinoco Belt）的超重质原油产量在6月上升至53.5万桶/日，较5月增加2.5万桶/日。
在奥里诺科盆地的总产量中，38.5万桶/日来自PDVSA合资企业。报告称，奥里诺科带的产量包括5.4万桶/日的进口稀释剂，用于将原油升级为Merey-16或DCO（稀释原油）。
CAS数据显示，6月迄今委内瑞拉出口原油68.7万桶/日，其中52.3万桶/日为Merey-16。
产量报告没有提供有关奥里诺科带油盆地四个主要区块（Carabobo、Ayacucho、Junín和Boyacá）的合资企业的详细信息。
然而，该报告包括Petropiar合资企业（PDVSA持股70%，雪佛龙持股30%），该公司6月产量上升至平均9.2万桶/日。
该报告还称，位于安索阿特吉州北部的Petrocedeño、Petro San Felix（现为Petrolera Roraima）和Petromonagas的升级项目仍处于停产状态，没有确定重启日期。报告称，唯一在役的升级者是Petropiar，其主要维护工作比计划晚了两年。
6月委内瑞拉西部油田产量降至21.2万桶/日，较5月下降2.3万桶/日。在西部总产量中，42.5%来自Boscan油田，由PDVSA（60%）和雪佛龙（40%）的合资企业运营。
6月27日，委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗（Nicolas Maduro）访问该合资企业位于苏利亚州的设施期间发表声明称，自美国外国资产控制办公室（OFAC）授权雪佛龙在2022年底重启委内瑞拉业务以来，已有约3,000万桶Boscan原油出口到美国。
马杜罗说："十份合同使投资多样化。来自美国、亚洲、非洲、拉丁美洲和加勒比地区的投资者应该知道，委内瑞拉是一个充满机会的地方，他们的投资有保障。"
6月，位于委内瑞拉东部莫纳加斯州的油田产量上升至16.1万桶/日，其中4,500桶/日由子公司PDVSA Gas生产。5月莫纳加斯州的平均产量为15.3万桶/日。
莫纳加斯州生产PDVSA在其炼油系统中使用的Mesa和Santa Barbara轻质原油，也用于稀释来自奥里诺科带的超重质原油。
据此前报道，雪佛龙（Chevron）、雷普索尔（Repsol）和Maurel & Prom等一些国际公司已获得美国财政部OFAC授予的在委内瑞拉运营的特别许可证。
PDVSA总裁Rafael Tellechea表示，委内瑞拉预计12月石油产量将增加到123.5万桶/日。
然而，在定于7月28日举行的总统选举前，委内瑞拉的政治局势依然不明朗。
根据《纽约时报》最近的一篇报道，马杜罗在民调中落后于他的主要对手埃德蒙多•冈萨雷斯（Edmundo González）。然而，马杜罗可能正在考虑继续掌权的方法。
虽然拜登政府在5月31日谴责委内瑞拉撤回对欧盟官员观察7月28日大选的邀请，但其目前的制裁政策不太可能改变。拜登希望在11月总统大选前控制汽油价格。