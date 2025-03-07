印度与阿根廷的原油交易表明其有意开发新的非欧佩克产油国供应来源

印度八年来首次与阿根廷达成原油进口协议，这一举措将为从这个南美国家采购更多原油铺平道路。随着两国加紧谈判以加强能源关系，新德里越来越关注新的非欧佩克供应来源，以扩大其采购网络。

印度石油部长哈迪普•辛格•普里（Hardeep Singh Puri）最近与阿根廷代表团举行会谈，探讨石油及其他领域的合作机会。与此同时，印度国有企业巴拉特石油公司（Bharat Petroleum Corp. Ltd.， BPCL）接收了70万桶来自阿根廷的Medanito轻质低硫原油，在其不断扩大的供应商名单中增添了另一个新兴生产国。

标普全球大宗商品南亚石油研究负责人Abhishek Ranjan表示："BPCL从阿根廷购买Medanito原油似乎是几家印度炼油厂为应对因俄罗斯制裁增加而导致的更高波动性而采取的原油再平衡努力的一部分。"

标普全球Commodities at Sea数据显示，在BPCL交易之前，印度上一次从阿根廷购买原油是在2018年，当时从这家南美供应商接收了76万桶原油。

标普全球大宗商品旗下普氏3月6日评估的阿根廷轻质低硫Medanito原油FOB价格为66.42美元/桶，较前一日上涨3美分/桶（或0.05%），这也比拉丁美洲布伦特期货价格低2.50美元/桶。

扩大供应网络

在最近接受普氏采访时，普里表示，未来可预见的时间内，美国、加拿大、圭亚那和俄罗斯等非欧佩克供应国将在印度的原油篮子中占据越来越大的份额。

普里说："我最近与来自阿根廷的代表团进行了讨论。有很多新的供应商热衷于向我们供货。因此，供应完全不是问题。"

美国能源情报署称，阿根廷的原油和天然气产量接近历史最高水平，这得益于Vaca Muerta页岩油产量的增加，抵消了传统油田和天然气田产量的下降。

美国能源情报署估计，主要位于阿根廷内乌肯省的Vaca Muerta页岩地层拥有308万亿立方英尺的技术可采页岩气资源和160亿桶的技术可采页岩油和凝析油资源。

位于巴塔哥尼亚北部的Vaca Muerta正在推动该国石油和天然气产量的增长。根据国家能源秘书处的数据，阿根廷的石油产量在1月份同比增长11.5%，达到757,100桶/日，为23年来的最高水平，同期天然气产量增长11.9%，达到1.385亿立方米/日。

秘书处的数据显示，在同一时期，Vaca Muerta的石油产量增长了27.5%，达到433,100桶/日，天然气产量增长了4.7%，达到6,200万立方米/日。

一位石油交易消息人士表示："不仅是印度，阿根廷向其他亚洲目的地出口更多石油的前景也很大。他们正在加大生产和基础设施建设，这对许多亚洲买家来说是个好消息。'"

与美国原油的竞争

分析师和炼油商补充说，Medanito原油与常见的美国原油等级质量相当，这可能会对印度炼油商的采用带来一些挑战，但现在下结论还为时过早。

一位印度炼油行业消息人士表示："印度炼油商现在知道如何适应美国原油，但很长一段时间以来，他们没有使用阿根廷的原油。不过，由于许多炼油厂的复杂性处于非常高的水平，这不会是一个大的挑战。"

Ranjan说："鉴于特朗普政府下美国施加的对等关税压力，我们预计印度炼油商可能会优先使用美国原油来满足其轻质低硫原油的进口配额，除非有显著的价格优势。"

在经历一段时间的低迷后，印度对美国原油的需求在2025年初显示出复苏的迹象——这一趋势可能会持续，因为新德里和华盛顿之间的能源外交重启，加上对俄罗斯新的制裁成为焦点。

CAS数据显示，印度在1月进口了232,342桶/日的美国原油，2月进口了76,467桶/日，相比之下，2024年的平均进口量为151,872桶/日。

印度和阿根廷也在探索除石油以外的其他领域合作。

今年早些时候，阿根廷的YPF与印度公司——国有的石油天然气公司（ONGC）和GAIL——签署了一份谅解备忘录，以探索向这些买家出口每年合计最多1,000万吨液化天然气（LNG）的可能性，这是开发Vaca Muerta页岩区巨大资源的关键。

YPF表示，印度公司还将在开发锂和其他关键矿产等领域与YPF合作。