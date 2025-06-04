随着主要买家减少进口动力煤，越南成为关键需求中心

煤炭巨头中国和印度因国内生产强劲和工业需求疲软减少了对海运动力煤的采购，东南亚经济体——尤其是越南——正在成为澳大利亚和印尼等主要出口国的关键需求中心。这一转变正在重新塑造贸易流，并赋予小型进口商更大的筹码，在疲软的市场中协商出更优惠的价格。

标普全球Commodities at Sea数据显示，越南在2025年第一季度进口了940万吨动力煤，同比增长6.8%。这是该国在过去两个季度中季度进口总量的最高纪录。相比之下，印度和中国在同一时期合计进口了1.135亿吨煤，这是自2023年第一季度以来的最低水平，CAS数据显示。

越南从印尼进口的动力煤在第一季度同比增长40.7%，达到700万吨。3月份，该国进口了410万吨动力煤，随后在4月份进口了360万吨。上一次进口量超过这些数字是在2024年6月，当时越南进口了450万吨。

海关数据显示，越南在2025年前四个月一共进口了2,444万吨煤炭，同比增长18%，主要来自印尼、澳大利亚、俄罗斯和老挝。

印尼一位生产商表示：“越南对中卡煤的需求持续且不断增加，主要为5,000千卡/千克热值，我们通常每月售出大约两艘巴拿马型船货物。”越南一直在定期发布招标，归因于其电厂寻求满足日益增长的发电需求，同时避免短缺。

印尼一位贸易商表示，越南电厂的此类招标活动一直保持强劲，代表了其总进口量的最大份额。越南政府的目标是到2025年实现8%的GDP增长，高于2024年的7.1%，预计电力需求将同比增长高达12.2%。为应对2025年的电力需求高峰并防止短缺，越南总理在4月份发布了一项指令，要求各部委和国有能源公司提前做好准备，包括确保煤炭供应。

统计局的数据显示，2025年前四个月越南生产了1,623万吨煤炭，同比增长6.4%。越南最大的煤炭开采公司Vinacomin在2025年1月至5月期间生产了1,765万吨煤炭，同比增长2.8%。根据越南政府在2025年6月2日的声明，该公司在此期间销售了2,224万吨煤炭，同比增长1.6%，其中包括向电力部门销售的1,921万吨煤炭，比2024年同期的1,980万吨下降了3%。

中国现货购买量下降一直是动力煤价格的关键驱动因素，这已使整个亚洲的价格趋软。这使得越南等国家能够以更具竞争力的价格和更灵活的合同条件获得煤炭货物。

印尼一位贸易商表示：“报价溢价下降促使越南买家转向品牌货物，这些货物的价格通常高于他们传统上寻求的混合煤货物。”

印尼矿业公司PT Bukit Asam告诉标普全球大宗商品旗下普氏称，该公司对越南的出口在2025年第一季度增长了166%，达到91万吨，而对印度的出口下降了18%，至122万吨，对中国的出口也下降了71%，至8万吨。

2025年1月至5月，普氏SEAT指数评估运抵泰国西昌島的4,200千卡/千克热值煤炭的CFR价格平均为54.80美元/吨，低于去年同期的66.05美元/吨。该评估是对东南亚地区（包括越南）供应货物的重要价格依据。

尽管印尼仍然是核心供应商，但越南已增加从南非和澳大利亚的采购，分散其供应来源，并利用更高热值的煤炭以满足日益增长的电力需求。

澳大利亚一位生产商指出，越南一直是他们的一个有利市场，可能是过去几个月中最稳定和强劲的市场。该生产商补充说，买家通常选择纽卡斯尔5,500 千卡/千克收货热净值及以下的货物。

新加坡一位贸易商表示，尽管越南一直是主要出口国的可靠买家，但越南的乐观前景并未显著提振亚洲动力煤市场的价格，因为与中国或印度相比，出货量仍然相对较低。

除了越南，菲律宾和泰国等其他东南亚经济体在同一时期也增加了煤炭进口，这主要由价格下跌、供应过剩以及最大消费国减少采购所推动。