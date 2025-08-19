让我们聊聊

提高效率，降低监管风险。美国可再生能源用地产品为可再生能源项目选址的土地评估工作提供集中化的情报源。

关键优势

加快决策

汇聚关键数据，缩短用地评估周期，加快采购决策。

最佳用地识别

利用环境、地理和太阳能/风能分区法规数据，帮助用户找到最适宜的可再生能源项目用地。

风险缓解

通过避免受保护野生动物风险并确保遵守相关的联邦、州和县法规，降低项目风险。

成本效益

减少对多家数据服务商和咨询机构的依赖，节省时间和成本。

产品特性

标普全球可再生能源用地解决方案通过提供一体化的、基于地图的数据源，融合环境、自然地理和人口统计洞察，助力组织优化可再生能源项目的土地购买决策。借助创新性的Land Studio 2.0界面，用户可高效识别最优土地特性，在项目规划中获得竞争优势，并最大限度降低土地选址相关风险。该创新工具不仅加速决策进程，还与可持续发展目标相契合，助力向更绿色的未来转型。

全面数据

支持关键工作流程