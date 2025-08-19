S&P Global Offerings
全面、详细的数据，解决可再生能源项目设置面临的关键挑战。
汇聚关键数据，缩短用地评估周期，加快采购决策。
利用环境、地理和太阳能/风能分区法规数据，帮助用户找到最适宜的可再生能源项目用地。
通过避免受保护野生动物风险并确保遵守相关的联邦、州和县法规，降低项目风险。
减少对多家数据服务商和咨询机构的依赖，节省时间和成本。
标普全球可再生能源用地解决方案通过提供一体化的、基于地图的数据源，融合环境、自然地理和人口统计洞察，助力组织优化可再生能源项目的土地购买决策。借助创新性的Land Studio 2.0界面，用户可高效识别最优土地特性，在项目规划中获得竞争优势，并最大限度降低土地选址相关风险。该创新工具不仅加速决策进程，还与可持续发展目标相契合，助力向更绿色的未来转型。