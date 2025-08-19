让我们聊聊

概述

应对能源转型变革的一站式资源。

石油天然气行业在能源转型中已到达转折点，投资者、政府和社会对气候行动的需求日益迫切，要求业界制定战略以减少温室气体排放。

这要求上游参与者在投资组合选择和技术应用方面做出关键的竞争决策，以降低范围1和范围2的排放，同时最大化运营效率。

上游转型服务提供相关洞察和分析，以了解核心上游运营中温室气体减少、抵消和利用的趋势，并为企业和政府识别排放管理的新兴最佳实践。

概述

完善您的减排战略

