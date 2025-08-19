S&P Global Offerings
产品与解决方案
行业领先的全球能源活动实时评述
标普全球上游情报组合位于商业和地下活动的交汇点，为全球能源行业专业人士提供关于历史、当前和计划活动的关键商业情报和评述。
该组合包括三个产品：全球勘探与生产服务（GEPS）、国际能源通讯（IEL）和每日勘探快讯（DEA）。这些服务与我们的世界级勘探生产数据相整合，揭示背后的故事，使客户能够：
每日勘探快讯自1984年以来一直以电子形式提供油气勘探与生产行业的最新突发资讯服务。作为行业专业人士浏览最新能源资讯的首选产品，每日勘探快讯提供便捷易用的在线服务、电子邮件提醒、RSS源及API接口等选项。
交付方式：在线查看、每日送达您的收件箱、RSS订阅或API
主题包括：
全球勘探与生产服务向您呈现“数据背后的故事”。为世界各地能源行业专业人士广泛采用，就行业活动提供独一无二的深入专业解读。
这一独特服务基于无与伦比的行业知识、经验和专业理解，由分布在全球关键地区、人脉广泛的勘探生产专业人士撰写。我们的团队支持并利用勘探生产数据库（EDIN），将文章报告与世界一流数据直接整合起来。
交付方式：实时，在线或通过API
主题包括：
特性：
国际能源通讯为勘探生产及金融专业人士提供每周的全球能源活动综述和分析。我们的专业团队将相关事件置于更广泛的市场和政治趋势背景下加以解读。
交付方式：每周更新可在线查看，通过API获取或发送到您的收件箱
主题包括：
多年来，我们一直监测全球能源行业，利用专业洞察、软件和专有数据，旨在帮助您评估价值、管理风险，并抓住机遇以取得成功。
我们覆盖200多个国家和地区，提供全面且覆盖全球范围的数据，能够支持您的国际和区域项目。
凭借独立的专业知识，我们能够提供公正的行业特定指导，帮助客户应对复杂多变的市场环境。
获取按照所需方式和时间交付的上游数据和洞察。从成熟工具到前沿技术——全部通过多个平台提供，能为您在竞争中赢得决定性优势。
我们的全球上游专家团队提供遍及能源全产业链的深厚专业知识，帮助您迈向成功的未来。
我们利用先进的AI/ML技术——从地质数据集到勘探生产软件和分析，再到资产成交价值研究——在上游能源行业实现AI驱动的效率提升，支撑更明智、更迅速的决策。
