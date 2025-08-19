让我们聊聊

概述

标普全球上游情报组合位于商业和地下活动的交汇点，为全球能源行业专业人士提供关于历史、当前和计划活动的关键商业情报和评述。

该组合包括三个产品：全球勘探与生产服务（GEPS）国际能源通讯（IEL）每日勘探快讯（DEA）。这些服务与我们的世界级勘探生产数据相整合，揭示背后的故事，使客户能够：

  • 通过单一来源信息节省研究时间
  • 跟踪上游能源行业的演变
  • 监测市场动态对资产组合的影响
  • 追踪从勘探至退役的资产全生命周期
  • 增强许可招标谈判能力
  • 发现并把握新机遇
  • 跟踪竞争对手活动

通过国际能源通讯监测能源行业动态

全球能源问题每周分析
下载样本报告

上游情报产品组合

为什么选择我们的上游解决方案？

无与伦比的经验

多年来，我们一直监测全球能源行业，利用专业洞察、软件和专有数据，旨在帮助您评估价值、管理风险，并抓住机遇以取得成功。

全球情报

我们覆盖200多个国家和地区，提供全面且覆盖全球范围的数据，能够支持您的国际和区域项目。

独立来源

凭借独立的专业知识，我们能够提供公正的行业特定指导，帮助客户应对复杂多变的市场环境。

按您的方式获取数据

获取按照所需方式和时间交付的上游数据和洞察。从成熟工具到前沿技术——全部通过多个平台提供，能为您在竞争中赢得决定性优势。

上游专家

我们的全球上游专家团队提供遍及能源全产业链的深厚专业知识，帮助您迈向成功的未来。

AI驱动技术

我们利用先进的AI/ML技术——从地质数据集到勘探生产软件和分析，再到资产成交价值研究——在上游能源行业实现AI驱动的效率提升，支撑更明智、更迅速的决策。

