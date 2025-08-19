标普全球上游情报组合位于商业和地下活动的交汇点，为全球能源行业专业人士提供关于历史、当前和计划活动的关键商业情报和评述。

该组合包括三个产品：全球勘探与生产服务（GEPS）、国际能源通讯（IEL）和每日勘探快讯（DEA）。这些服务与我们的世界级勘探生产数据相整合，揭示背后的故事，使客户能够：