概述

在不断变化的格局中，能源公司必须平衡投资组合，既要保障能源安全，又要实现向可持续低碳未来的转变。我们的上游洞察服务提供独立、可信赖的战略与商业洞察，助您应对上游行业的复杂性。

利用深厚的行业专业知识、独特研究、专有数据集和先进分析工具，我们帮助您理解影响油气勘探生产投资财务回报的各种因素。我们致力于您的成功，与您携手规划未来、评估价值、管理风险、把握机遇。

我们的影响力，用数据说话

为全球油气公司提供关键洞察

主要功能

成本与供应链

利用成本估算工具和广泛的数据集解锁供应商市场分析，获得历史、当前和预测的市场数据和洞察。

Companies & Transactions（公司与交易）

关于能源公司、盆地活动和并购交易的独立洞察。发现趋势、动态和增长机遇。

Upstream Transformation（上游转型）

为应对能源转型提供基本的战略和商业见解，重点关注技术趋势、排放管理最佳实践和CCUS行业动向。

勘探生产条款与地面风险

通过详细的法律、财政和行业风险分析，简化对110+国家/地区上游投资和风险的评估。

Commercial Plays and Basins（商业区带与盆地）

获取针对顶级油气勘探目标的前瞻性盆地评估。评估资源潜力、经济性、资本承诺和战略进入计划。

产品特性

探索我们上游洞察解决方案中的关键产品，这些产品旨在帮助您在不断变化的上游行业规划未来，并理解价值、风险和机遇。

成本与供应链