概述

标普全球能源的Rushmore Reviews是全球领先的同行绩效数据共享对标平台。该平台使油气运营商能够在全球范围内共享、讨论并分析钻井、完井和弃井数据。

Rushmore Reviews提供唯一由运营商直接提供并经过独立质量控制的全球偏移井数据来源。作为运营商专属组织，该平台30多年来提供了针对80,000+口井的洞察。平台由运营商发起创建，致力于服务运营商。

经过多年发展，Reviews已扩展为汇聚全球100多个国家的数据来源，涵盖钻井、完井、弃井及防喷器等全方位数据。平台汇集了来自常规油气、页岩气和煤层气等多领域数百家运营商的贡献。

关键优势

通过利用这个平台，运营商可以：

  • 增强井作业规划、设计和预算编制。
  • 从数据库中80,000多口井的庞大数据集中获取有价值的洞察
  • 获得与新地区和现有地区运营直接相关的洞察
  • 在时间、成本和流程方面与关键同行群体进行绩效对标
  • 为钻井、完井和弃井的绩效提升设定可衡量的目标

使用Rushmore，数据可以通过我们的信息看板界面轻松访问，或通过我们的API快速导入到业务分析工具中。

产品套件