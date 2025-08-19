标普全球能源的Rushmore Reviews是全球领先的同行绩效数据共享对标平台。该平台使油气运营商能够在全球范围内共享、讨论并分析钻井、完井和弃井数据。

Rushmore Reviews提供唯一由运营商直接提供并经过独立质量控制的全球偏移井数据来源。作为运营商专属组织，该平台30多年来提供了针对80,000+口井的洞察。平台由运营商发起创建，致力于服务运营商。

经过多年发展，Reviews已扩展为汇聚全球100多个国家的数据来源，涵盖钻井、完井、弃井及防喷器等全方位数据。平台汇集了来自常规油气、页岩气和煤层气等多领域数百家运营商的贡献。