概述

标普全球和GIS PAX联合推出新产品：资产组合机会排序工具

使用世界一流勘探生产数据来降低风险、量化和评估全球勘探目标以及待发现资源的地质、商业可行性与经济效益。

将您的数据与35,000个前期勘探目标进行整合，作出更优的勘探、投资和资产剥离决策。

  • 未知到已知：识别值得勘探的已证实盆地机会
  • 地质到商业：识别全球未开发机会，评估资源风险
  • 复杂到清晰：标准化同类排名和评估流程
  • 储量到价值：释放勘探生产资产组合的潜在价值
主要功能

ArcGIS格式化

交互式ArcGIS格式化，提供透明清晰且可编辑的工作流程。

储量及商业价值风险评估

已知和待发现勘探目标的储量和价值风险评估。

以地图形式标识剩余待发现商业资源。

按盆地、国家及许可证区块汇总分析结果。

油/气价格

选定区域内各运营商在不同油气价格情景下的储量和价值排名

全球数据

数据覆盖全球（北美陆上除外）。

为未知资源定价：确定公允估值

油气资产的价值不仅限于地质储量。合理的资产估值应当综合考虑储量、风险，以及特定区域内已探明和未来勘探潜力的价值。

