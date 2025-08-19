S&P Global Offerings
产品与解决方案
对上游勘探资产进行评估、评价和排名
交互式ArcGIS格式化，提供透明清晰且可编辑的工作流程。
已知和待发现勘探目标的储量和价值风险评估。
以地图形式标识剩余待发现商业资源。
按盆地、国家及许可证区块汇总分析结果。
选定区域内各运营商在不同油气价格情景下的储量和价值排名
数据覆盖全球（北美陆上除外）。
想知道您的公司与同行相比表现如何？通过使用标准化数据和指标对您的资产组合进行最准确的对标分析。
资产组合机会排序工具以交互方式展示全球剩余商业油气资源储量。整合钻井成本、管道和生产基础设施可用性并建模大宗商品价格波动性，帮助了解待发现（YTF）资源的真实商业价值。
资产组合机会排序工具提供国家、盆地和许可证区块级别的数据，包括：
当需要出售时，您是否知道所拥有勘探资产组合的公允价格，或者您是否选择了正确的资产从资产组合中移除？通过其众多输入参数和机器学习算法，资产组合机会排序工具帮助您评估并购目标的未来勘探潜力的价值，更准确地为退出或进入的区块评估价值，并为资产剥离决定提供充分依据。确定公允价格，避免高估买入或低估卖出。
资产组合机会排序工具帮助企业评估、估值和排序勘探与生产领域的勘探和并购机会。该平台使企业能够在互动地图视图中超越已知数据点，应用风险管理。修改所有关键勘探和商业参数输入，重新计算储量和估值，并对已识别和未识别油气区带进行风险评估和地震映射评价。
投资组合机会排名器在GIS数据库平台中提供，配备的软件使您能够修改所有关键输入。替换您自己的前景评估和商业输入，重新运行YTF计算，以在全球背景下查看您自己的投资组合。通过在一张地图上显示所有前景，您可以降低风险、量化和评估全球范围内前景和YTF的地质、商业性和经济性。
