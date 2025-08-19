投资组合机会排名器在GIS数据库平台中提供，配备的软件使您能够修改所有关键输入。替换您自己的前景评估和商业输入，重新运行YTF计算，以在全球背景下查看您自己的投资组合。通过在一张地图上显示所有前景，您可以降低风险、量化和评估全球范围内前景和YTF的地质、商业性和经济性。