让我们聊聊

不确定哪个方案适合您？请联系我们的团队，我们会根据您的实际需求，为您推荐合适的解决方案。

联系专业团队 致电我们 ( 08007528878 )

本页导航

获得权威的海上油气市场数据。

我们掌握全球每一台位于海上和船厂的钻机、船舶和平台的详细信息，包括工作计划、维护安排、可用性、日产率、合同细节、跨地区调配计划、技术参数、适配的招标项目及未来需求等。

通过标普全球的Petrodata产品，为如下业务领域之一的业务运营获得独立权威的资讯来源、基于网络的强大分析工具和咨询服务：

  • 海上钻井平台
  • 海上供应船
  • 施工船
  • 地震勘探船
  • 浮式生产装置
  • 海上油田开发项目
下载产品资料

主要功能

分析和预测

追踪、分析和预测全球海上工程承包市场。

数据和市场情报

获取全球海上石油和天然气行业的数据和市场情报。

行业知识

利用逾30年的行业知识和数据构建分析。

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

API解决方案

云端

数据馈送

桌面和移动设备

为什么选择我们的上游解决方案？

无与伦比的经验

多年来，我们一直监测全球能源行业，利用专业洞察、软件和专有数据，旨在帮助您评估价值、管理风险，并抓住机遇以取得成功。

全球情报

我们覆盖200多个国家和地区，提供全面且覆盖全球范围的数据，能够支持您的国际和区域项目。

独立来源

凭借独立的专业知识，我们能够提供公正的行业特定指导，帮助客户应对复杂多变的市场环境。

按您的方式获取数据

获取按照所需方式和时间交付的上游数据和洞察。从成熟工具到前沿技术——全部通过多个平台提供，能为您在竞争中赢得决定性优势。

上游专家

我们的全球上游专家团队提供遍及能源全产业链的深厚专业知识，帮助您迈向成功的未来。

AI驱动技术

我们利用先进的AI/ML技术——从地质数据集到勘探生产软件和分析，再到资产成交价值研究——在上游能源行业实现AI驱动的效率提升，支撑更明智、更迅速的决策。

跟进您的需求

对这个产品感兴趣吗？

填写表格后，我们的团队成员将与您联系，以探讨我们的解决方案将如何为您提供所需支持。