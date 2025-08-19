S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
我们的方法论
Methodology & Participation
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
我们的方法论
Methodology & Participation
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
产品与解决方案
我们掌握全球每一台位于海上和船厂的钻机、船舶和平台的详细信息，包括工作计划、维护安排、可用性、日产率、合同细节、跨地区调配计划、技术参数、适配的招标项目及未来需求等。
通过标普全球的Petrodata产品，为如下业务领域之一的业务运营获得独立权威的资讯来源、基于网络的强大分析工具和咨询服务：
追踪、分析和预测全球海上工程承包市场。
获取全球海上石油和天然气行业的数据和市场情报。
利用逾30年的行业知识和数据构建分析。
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
多年来，我们一直监测全球能源行业，利用专业洞察、软件和专有数据，旨在帮助您评估价值、管理风险，并抓住机遇以取得成功。
我们覆盖200多个国家和地区，提供全面且覆盖全球范围的数据，能够支持您的国际和区域项目。
凭借独立的专业知识，我们能够提供公正的行业特定指导，帮助客户应对复杂多变的市场环境。
获取按照所需方式和时间交付的上游数据和洞察。从成熟工具到前沿技术——全部通过多个平台提供，能为您在竞争中赢得决定性优势。
我们的全球上游专家团队提供遍及能源全产业链的深厚专业知识，帮助您迈向成功的未来。
我们利用先进的AI/ML技术——从地质数据集到勘探生产软件和分析，再到资产成交价值研究——在上游能源行业实现AI驱动的效率提升，支撑更明智、更迅速的决策。
对这个产品感兴趣吗？
填写表格后，我们的团队成员将与您联系，以探讨我们的解决方案将如何为您提供所需支持。