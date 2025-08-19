让我们聊聊

不确定哪个方案适合您？请联系我们的团队，我们会根据您的实际需求，为您推荐合适的解决方案。

联系专业团队 致电我们 ( 08007528878 )

本页导航

利用石油和天然气基础设施数据推进能源项目。

对能源行业利益相关者而言，深入理解供应链各环节对商业决策至关重要。标普全球Midstream Essentials基础设施与市场数据库通过24小时在线地图工具，提供油气运输、处理、储存设施和主要市场基础设施的全面覆盖，使用户能够识别资产及新项目在上游和下游的依存关系与商业机遇。

下载宣传册以获取更多关于Midstream Essentials的信息

Midstream Essentials是一个不可或缺的工具，用于：

  • 新项目筛选
  • 油田开发
  • 中游项目可行性研究
  • 新设施选址
  • 竞争对手情报
  • 合资项目评估

免费访问石油市场、中游和下游演示中心，亲身体验未来炼油厂解决方案

免费访问精选油气市场、中游和下游研究、分析和洞察

 

请求访问

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

API解决方案

云端

数据馈送

桌面和移动设备

为什么选择我们的上游解决方案？

无与伦比的经验

多年来，我们一直监测全球能源行业，利用专业洞察、软件和专有数据，旨在帮助您评估价值、管理风险，并抓住机遇以取得成功。

全球情报

我们覆盖200多个国家和地区，提供全面且覆盖全球范围的数据，能够支持您的国际和区域项目。

独立来源

凭借独立的专业知识，我们能够提供公正的行业特定指导，帮助客户应对复杂多变的市场环境。

按您的方式获取数据

获取按照所需方式和时间交付的上游数据和洞察。从成熟工具到前沿技术——全部通过多个平台提供，能为您在竞争中赢得决定性优势。

上游专家

我们的全球上游专家团队提供遍及能源全产业链的深厚专业知识，帮助您迈向成功的未来。

AI驱动技术

我们利用先进的AI/ML技术——从地质数据集到勘探生产软件和分析，再到资产成交价值研究——在上游能源行业实现AI驱动的效率提升，支撑更明智、更迅速的决策。

跟进您的需求

对这个产品感兴趣吗？

填写表格后，我们的团队成员将与您联系，以探讨我们的解决方案将如何为您提供所需支持。