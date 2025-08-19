S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
我们的方法论
Methodology & Participation
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
我们的方法论
Methodology & Participation
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
产品与解决方案
为专业人士打造的课程和资源，旨在帮助其掌握工程软件工作流程、拓展行业知识并支撑战略商业决策。
通过S&P Global的培训课程充分利用您的的Harmony Enterprise™订阅。Harmony Enterprise™是我们的综合工程应用程序，用于分析、监测和预测油气井性能和评估储量。
充分利用您的生产和流动压力数据
将先进的曲线拟合技术应用于产量递减分析
高效执行数百口井的典型井分析
比较不同运营商常规井和非常规井的绩效
无需关闭油气井即可评估储层
改进和简化您的储层模拟
标普全球的培训课程面向行业各类人员设计，具有广泛的适用价值。参加者涵盖来自不同工作职能的专业人士，包括
标普全球的学习培训课程在设计时充分考虑了灵活性，包括自学式和讲师授课的在线课程，以满足多样化的教育需求。这种多样化的方法使您的组织能够灵活地学习基础工程工作流程和相关知识，而无需承担旅行的不便。这一点在面临不确定性、需要保持社交距离或其他可能影响培训或旅行能力的因素时尤为重要。
可选培训课程类型：
所有标普全球培训项目都可根据您的需求量身定制——无论您是希望通过在线课程中获得我们权威专家的指导，还是更青睐在线自学课程的灵活便捷，我们都能满足。点击此处申请定制培训。
标普全球的虚拟讲师授课培训（V-ILT）方式旨在满足在线直播培训的需求，让您能够您的办公桌或家庭办公室中利用一对多的培训环境。V-ILT课程通过顶级学习门户——标普全球学习中心提供！
V-ILT课程参与者将获得：
工程师正面临越来越大的压力，需要不断适应和应对油气行业的持续挑战。
您是否曾想过在Harmony Enterprise中有没有更便捷的方式来完成工作？对标准工作流程有疑问？想了解专家如何使用Harmony Enterprise的功能？请加入我们每周二的非正式演示系列，由Harmony支持专家团队主持。我们将介绍热点话题、讨论常见工作流程并分享最佳实践。每场演示后都设有问答环节。每周讨论的主题各不相同，详见下方日历中的详细列表。
我们将使用WebEx主持这些演示。欢迎注册以获取访问说明。访问信息将自动发送至您的邮箱——无需犹豫，当天也可以报名！
标普全球的学习培训课程在设计时充分考虑了灵活性，包括自学式和讲师授课的在线课程，以满足多样化的教育需求。这种多样化的方法使您的组织能够灵活地学习基础工程工作流程和相关知识，而无需承担旅行的不便。这一点在面临不确定性、需要保持社交距离或其他可能影响培训或旅行能力的因素时尤为重要。
可选培训课程类型：
所有标普全球培训项目都可根据您的需求量身定制——无论您是希望通过在线课程中获得我们权威专家的指导，还是更青睐在线自学课程的灵活便捷，我们都能满足。点击此处申请定制培训。
标普全球的虚拟讲师授课培训（V-ILT）方式旨在满足在线直播培训的需求，让您能够您的办公桌或家庭办公室中利用一对多的培训环境。V-ILT课程通过顶级学习门户——标普全球学习中心提供！
V-ILT课程参与者将获得：
工程师正面临越来越大的压力，需要不断适应和应对油气行业的持续挑战。
您是否曾想过在Harmony Enterprise中有没有更便捷的方式来完成工作？对标准工作流程有疑问？想了解专家如何使用Harmony Enterprise的功能？请加入我们每周二的非正式演示系列，由Harmony支持专家团队主持。我们将介绍热点话题、讨论常见工作流程并分享最佳实践。每场演示后都设有问答环节。每周讨论的主题各不相同，详见下方日历中的详细列表。
我们将使用WebEx主持这些演示。欢迎注册以获取访问说明。访问信息将自动发送至您的邮箱——无需犹豫，当天也可以报名！
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
For 100+ years, we've delivered Platts price assessments for physical and forward markets. Customers count on us for news, pricing, and analytics, ensuring transparent, efficient markets for confident decisions.
With 250+ Platts benchmarks, we're the industry standard for pricing negotiations and contracts. Our proven credibility in market transparency spans established and emerging markets.
Our robust methodology guarantees data integrity with stringent quality controls, diverse sources, and adherence to strict guidelines and IOSCO principles. We openly publish methodologies and price assessments to foster trust.