工程师正面临越来越大的压力，需要不断适应和应对油气行业的持续挑战。

您是否曾想过在Harmony Enterprise中有没有更便捷的方式来完成工作？对标准工作流程有疑问？想了解专家如何使用Harmony Enterprise的功能？请加入我们每周二的非正式演示系列，由Harmony支持专家团队主持。我们将介绍热点话题、讨论常见工作流程并分享最佳实践。每场演示后都设有问答环节。每周讨论的主题各不相同，详见下方日历中的详细列表。

我们将使用WebEx主持这些演示。欢迎注册以获取访问说明。访问信息将自动发送至您的邮箱——无需犹豫，当天也可以报名！

