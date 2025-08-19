让我们聊聊

概述

为专业人士打造的课程和资源，旨在帮助其掌握工程软件工作流程、拓展行业知识并支撑战略商业决策。

通过S&P Global的培训课程充分利用您的的Harmony Enterprise™订阅。Harmony Enterprise™是我们的综合工程应用程序，用于分析、监测和预测油气井性能和评估储量。

关键优势

充分利用您的生产和流动压力数据

 

将先进的曲线拟合技术应用于产量递减分析

 

高效执行数百口井的典型井分析

 

比较不同运营商常规井和非常规井的绩效

 

无需关闭油气井即可评估储层

改进和简化您的储层模拟

谁会从参加我们的培训项目受益？

标普全球的培训课程面向行业各类人员设计，具有广泛的适用价值。参加者涵盖来自不同工作职能的专业人士，包括

  • 储层工程师
  • 生产工程师
  • 石油技术人员
  • 地质学家
  • 项目经理
  • 解释员
  • 商业分析师
  • 金融投资者

