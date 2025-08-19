S&P Global Offerings
产品与解决方案
借助融合先进技术与AI的地球科学解决方案，发现并开发油气资源，强化勘探与开发工作流程。深入地下潜力。
我们的地球科学解决方案为常规与非常规 E&P 项目提供优化的工作流程。它使资产团队能够在一个易于上手的统一环境中协同评估区域地质趋势，并识别表现不佳的资产。
高效完成井震标定，实现真正的一体化精准解释。
高效规划井位，提高投资回报。
借助先进的地震解释工具，理解地下地质复杂性。
快速生成一体化构造图，以更好地发挥协同效应。
根据最新的油气井信息动态更新您的构造图，助您做出更优决策。
实时决策支持，显著提高命中最优区块的概率。
准确表征储层并生成可信的图件。
更准确、高效地设计和开发油气井。
AI 赋能地球科学工作流，实现对地下地层的更准确预测，战略性优化钻井规划。
轻松进行浅部地质灾害和海底异常分析，优化海上风电场和风机的选址。
识别满足储存容量、盖层密封性和最小泄漏风险要求的储层。
评估地热勘探目标及进行场址可行性评价。
简化地下数据管理，支持最多100个用户的实时协作，易于部署，提供可靠的表现跟踪。
利用 AI 和深度学习加速地球科学工作流程，以获得更快、更准确的结果。
通过唯一与我们业界领先的上游数据无缝连接的软件充实地下数据，获得更多洞察。
轻松将项目数据导出到第三方平台，简化工作流程并提高灵活性。
在我们的上游数据解决方案中探索关键产品，了解其如何优化工作流程、改进决策制定、提高业务运营效率。