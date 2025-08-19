某跨国能源、燃料和电力公司为了与潜在合作伙伴进行谈判，需要了解东道国政府对先前海上作业经验的要求。该公司利用勘探生产条款与地上风险服务编制了一份报告，清晰地表明了哪些国家要求具备先前海上钻探经验，哪些不要求，以及每个国家的具体要求。

某大型石油公司的业务发展经理要求与我们的一位分析师会面，以便就其公司特别感兴趣的一个投资国家获得进一步建议。会议期间，该经理指出，公司高度依赖勘探生产条款和地上风险服务来收集做出投资决策所需的所有初步信息，而无需为此服务聘请第三方。

某勘探生产公司正准备投资演示，想要展示巴西的条款与其他国家条款的比较情况。该公司利用勘探生产条款与地上风险服务收集了所有必要信息。

来自某勘探生产公司的客户解释说，公司在投资过程的初始阶段（筛选/准备/预谈判）使用勘探生产条款和地上风险服务，因为其新业务和法律团队更喜欢在不惊动潜在投资目标和任何相关公司的情况下进行评估