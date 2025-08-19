让我们聊聊

不确定哪个方案适合您？请联系我们的团队，我们会根据您的实际需求，为您推荐合适的解决方案。

联系专业团队 致电我们 ( 08007528878 )

本页导航

用一个工具评估上游投资机会和地上风险

勘探生产条款与地上风险服务（原PEPS）始创于1993年，基于最新的法律、合同、财政和石油行业风险分析，提供110多个国家的专有评级，让您能够评估各国勘探生产条款吸引力，并进行快速对标。您可以按模块或地理位置订阅我们的勘探生产与地上风险服务，以便：

  • 初筛国家以进行深入分析
  • 提高勘探投资的回报
  • 理解和管理地上风险和新兴威胁
  • 减少研究并改善工作流程
  • 加强与东道国政府的谈判准备
下载产品资料

服务模块

勘探生产条款与地上风险服务提供详细研究和分析，以及基于以下模块的勘探生产吸引力评级：

勘探生产条款与地上风险服务的实际应用案例

某跨国能源、燃料和电力公司为了与潜在合作伙伴进行谈判，需要了解东道国政府对先前海上作业经验的要求。该公司利用勘探生产条款与地上风险服务编制了一份报告，清晰地表明了哪些国家要求具备先前海上钻探经验，哪些不要求，以及每个国家的具体要求。

某大型石油公司的业务发展经理要求与我们的一位分析师会面，以便就其公司特别感兴趣的一个投资国家获得进一步建议。会议期间，该经理指出，公司高度依赖勘探生产条款和地上风险服务来收集做出投资决策所需的所有初步信息，而无需为此服务聘请第三方。

某勘探生产公司正准备投资演示，想要展示巴西的条款与其他国家条款的比较情况。该公司利用勘探生产条款与地上风险服务收集了所有必要信息。

来自某勘探生产公司的客户解释说，公司在投资过程的初始阶段（筛选/准备/预谈判）使用勘探生产条款和地上风险服务，因为其新业务和法律团队更喜欢在不惊动潜在投资目标和任何相关公司的情况下进行评估

覆盖范围

勘探生产条款与地上风险服务评级覆盖110+国家，并监测175+国家的活动（浅灰色的国家不在覆盖范围内）。

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

API解决方案

云端

数据馈送

桌面和移动设备

为什么选择我们的上游解决方案？

无与伦比的经验

多年来，我们一直监测全球能源行业，利用专业洞察、软件和专有数据，旨在帮助您评估价值、管理风险，并抓住机遇以取得成功。

全球情报

我们覆盖200多个国家和地区，提供全面且覆盖全球范围的数据，能够支持您的国际和区域项目。