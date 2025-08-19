S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
我们的方法论
Methodology & Participation
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
我们的方法论
Methodology & Participation
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
精准运营
通过为复杂储层挑战设计的工程解决方案优化井性能并最大化生产率。
基于标准化井生产数据生成P50典型井（typecurve）产量曲线
更好地了解储层，确保储层管理与生产最优化。
为您的油气井确定最优生产策略
以快速数值模型自动完成井历史匹配，并在几分钟内生成概率预测。
采用衰减曲线、容积法和物料平衡等分析方法，对现有和规划井进行产量预测。
通过一个集成了衰退曲线分析、RTA和节点分析的单一平台，提高运营效率，加快决策速度。
通过工作流程自动化，在极短时间内实现数千口井的产量预测和精确数值模型生成，效率远超传统模拟器。
连接到我们的上游数据和分析及AI软件，以优化工程工作流程并取得更好的结果。
通过共享数据库和定期更新，与多个用户在同一项目上无缝协作，确保您的数据保持最新。
在我们的上游数据解决方案中探索关键产品，了解其如何优化工作流程、改进决策制定、提高业务运营效率。
融合流动压力数据与RTA方法，增强对油井、井组和储层的理解。