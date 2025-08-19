让我们聊聊

概述

利用上游勘探与生产工程解决方案实现资产价值最大化。解决常规和非常规资产中的储层管理及生产难题。为您的工程师团队配备井性能和生产网络优化工具，助力提高产量、降低风险。

为勘探生产工作流程而设计

典型井分析

基于标准化井生产数据生成P50典型井（typecurve）产量曲线

储层表征

更好地了解储层，确保储层管理与生产最优化。

储层可采性优化

为您的油气井确定最优生产策略

高级储层建模和预测

以快速数值模型自动完成井历史匹配，并在几分钟内生成概率预测。

储量估算

采用衰减曲线、容积法和物料平衡等分析方法，对现有和规划井进行产量预测。

关键优势

单一平台

通过一个集成了衰退曲线分析、RTA和节点分析的单一平台，提高运营效率，加快决策速度。

自动化

通过工作流程自动化，在极短时间内实现数千口井的产量预测和精确数值模型生成，效率远超传统模拟器。

集成

连接到我们的上游数据和分析及AI软件，以优化工程工作流程并取得更好的结果。

多用户

通过共享数据库和定期更新，与多个用户在同一项目上无缝协作，确保您的数据保持最新。

产品特性

在我们的上游数据解决方案中探索关键产品，了解其如何优化工作流程、改进决策制定、提高业务运营效率。

Engineering Enterprise

Harmony Enterprise™