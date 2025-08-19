利用我们的规划与预测模型，您可以对比多种输入条件下的分析结果，灵活调整参数以预测未来油井在各种大宗商品价格下的收益表现。我们的并购数据库涵盖了北美所有主要产油井的完整参数——包括典型曲线、峰值产量、盈亏平衡价格等，确保您为勘探目标或油气区带支付合理价格。预建油气典型曲线，无需进行产量递减曲线分析和确定b因子。