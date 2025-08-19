S&P Global Offerings
产品与解决方案
将大数据转化为实时能源分析，以便在整个能源产业链中更快做出决策。
Energy Studio Impact是一个基于Web的平台，可即时将大数据转化为覆盖整个能源产业链的实时能源分析。
平台涵盖上游、中游、排放和商品定价数据集，以及Platts基于市场的远期曲线，帮助地球科学家、工程师、资产经理和财务分析师更快做出商业决策。
我们缩短了准备数据的时间，使用户能够专注于绩效最佳的资产。
我们支持油气高管和策略师做出最优商业决策。
我们为投资者填补技术能力空白，使油气数据更加透明、全面和易用，便于筛选投资机会。
利用我们的规划与预测模型，您可以对比多种输入条件下的分析结果，灵活调整参数以预测未来油井在各种大宗商品价格下的收益表现。我们的并购数据库涵盖了北美所有主要产油井的完整参数——包括典型曲线、峰值产量、盈亏平衡价格等，确保您为勘探目标或油气区带支付合理价格。预建油气典型曲线，无需进行产量递减曲线分析和确定b因子。
利用我们覆盖能源价值链各环节、分析就绪的油气数据，免去繁琐的手工计算。井距、完井趋势、典型曲线、钻机数量——所需数据一应俱全，随时可用。快速发现最具潜力的机遇，将资源集中投入到正确的资产上。