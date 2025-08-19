S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
我们的方法论
Methodology & Participation
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
我们的方法论
Methodology & Participation
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
产品与解决方案
通过在线访问国际勘探生产上游和中游数据来支持关键投资决策
您还在为寻找最新油气信息而浪费时间和资源吗？
EDIN让地质学家、油藏工程师和商业分析师使用标准Web浏览器便捷地访问不断更新的标普全球国际勘探生产和中游数据库。访问最新油气数据以便：
识别特定数据元素
分国别、地区或盆地可视化最新信息
以详细的PDF格式或交互式电子表格查看数据
检查一个或多个实体的公司所有权、生产历史和储量
将信息直接下载到您的PC。EDIN支持ESRI、Google Earth、Excel和其他格式
通过简单直观的用户培训快速掌握软件
标普全球能源提供有关全球主要能源市场的情报，覆盖200多个国家和地区。凭借我们世界一流的专业能力，帮助您减少花费在研究上的时间，将更多精力用于解决问题。
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.
多年来，我们一直监测全球能源行业，利用专业洞察、软件和专有数据，旨在帮助您评估价值、管理风险，并抓住机遇以取得成功。
我们覆盖200多个国家和地区，提供全面且覆盖全球范围的数据，能够支持您的国际和区域项目。
凭借独立的专业知识，我们能够提供公正的行业特定指导，帮助客户应对复杂多变的市场环境。
获取按照所需方式和时间交付的上游数据和洞察。从成熟工具到前沿技术——全部通过多个平台提供，能为您在竞争中赢得决定性优势。
我们的全球上游专家团队提供遍及能源全产业链的深厚专业知识，帮助您迈向成功的未来。
我们利用先进的AI/ML技术——从地质数据集到勘探生产软件和分析，再到资产成交价值研究——在上游能源行业实现AI驱动的效率提升，支撑更明智、更迅速的决策。
对这个产品感兴趣吗？
填写表格后，我们的团队成员将与您联系，以探讨我们的解决方案将如何为您提供所需支持。