让我们聊聊

不确定哪个方案适合您？请联系我们的团队，我们会根据您的实际需求，为您推荐合适的解决方案。

联系专业团队 致电我们 ( 08007528878 )

本页导航

概述

通过在线访问国际勘探生产上游和中游数据来支持关键投资决策

您还在为寻找最新油气信息而浪费时间和资源吗？

EDIN让地质学家、油藏工程师和商业分析师使用标准Web浏览器便捷地访问不断更新的标普全球国际勘探生产和中游数据库。访问最新油气数据以便：

  • 生成、评估和导出最新信息
  • 通过标普全球的数据存储和维护服务节省时间和成本
  • 做出更快、更明智的投资决策
下载产品资料

主要功能

搜索

识别特定数据元素

地图

分国别、地区或盆地可视化最新信息

报告

以详细的PDF格式或交互式电子表格查看数据

图表

检查一个或多个实体的公司所有权、生产历史和储量

导出

将信息直接下载到您的PC。EDIN支持ESRI、Google Earth、Excel和其他格式

学习

通过简单直观的用户培训快速掌握软件

您知道吗？

标普全球能源提供有关全球主要能源市场的情报，覆盖200多个国家和地区。凭借我们世界一流的专业能力，帮助您减少花费在研究上的时间，将更多精力用于解决问题。

Data & Distribution

Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.

API解决方案

云端

数据馈送

桌面和移动设备

为什么选择我们的上游解决方案？

无与伦比的经验

多年来，我们一直监测全球能源行业，利用专业洞察、软件和专有数据，旨在帮助您评估价值、管理风险，并抓住机遇以取得成功。

全球情报

我们覆盖200多个国家和地区，提供全面且覆盖全球范围的数据，能够支持您的国际和区域项目。

独立来源

凭借独立的专业知识，我们能够提供公正的行业特定指导，帮助客户应对复杂多变的市场环境。

按您的方式获取数据

获取按照所需方式和时间交付的上游数据和洞察。从成熟工具到前沿技术——全部通过多个平台提供，能为您在竞争中赢得决定性优势。

上游专家

我们的全球上游专家团队提供遍及能源全产业链的深厚专业知识，帮助您迈向成功的未来。

AI驱动技术

我们利用先进的AI/ML技术——从地质数据集到勘探生产软件和分析，再到资产成交价值研究——在上游能源行业实现AI驱动的效率提升，支撑更明智、更迅速的决策。

跟进您的需求

对这个产品感兴趣吗？

填写表格后，我们的团队成员将与您联系，以探讨我们的解决方案将如何为您提供所需支持。