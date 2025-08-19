成本与供应链解决方案具备应对这些挑战的实力。作为与石油巨头携手开发的产品，历经多年积淀，在业界赢得信任，向客户提供业界领先的项目成本、供应商与品类管理信息与分析，帮助客户做出更明智、信息充分的决策。

依托庞大的研究咨询团队和深厚的供应链与成本专业能力，我们提供针对资本和运营成本市场的深入分析，以及涵盖上游、中游和下游领域的独特历史及前瞻性市场板块分析和成本指数。基于我们在项目成本及油田装备与服务市场的专业洞察，协助客户规划和管理项目组合成本，并通过战略品类与供应商管理优化采购。