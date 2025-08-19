S&P Global Offerings
赋能战略采购决策
成本与供应链解决方案具备应对这些挑战的实力。作为与石油巨头携手开发的产品，历经多年积淀，在业界赢得信任，向客户提供业界领先的项目成本、供应商与品类管理信息与分析，帮助客户做出更明智、信息充分的决策。
依托庞大的研究咨询团队和深厚的供应链与成本专业能力，我们提供针对资本和运营成本市场的深入分析，以及涵盖上游、中游和下游领域的独特历史及前瞻性市场板块分析和成本指数。基于我们在项目成本及油田装备与服务市场的专业洞察，协助客户规划和管理项目组合成本，并通过战略品类与供应商管理优化采购。
成本和支出部分旨在帮助运营商有效监测、预测和管理陆上和海上油气田及下游项目的重大资本投资和后续运营成本支出。
我们的油田装备和服务部分提供可付诸实施的市场洞察，支持供应商成本对标、采购绩效评估和成本节省机会识别。
我们的指数是信息和数据的交汇中心，每个指数都是基于标普全球能源收集和管理的数据及工具开发的专有指标，按照稳定和频繁的时间间隔发布，以服务我们的客户。
了解项目成本的根本驱动因素，以支持预测、预算编制、基准对标和长期规划。
建立长期有利的供应商关系，始于掌握有关供应商的最新优质情报。
Get the edge in today’s global markets with our Essential Intelligence® delivered through the providers and platforms which suit you.