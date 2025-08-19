让我们聊聊

随着能源转型成为许多公司的首要任务，且许多地区对传统油气开发的投资呈下降趋势，降低项目成本并优化供应链依然与过去一样关键。

成本与供应链解决方案具备应对这些挑战的实力。作为与石油巨头携手开发的产品，历经多年积淀，在业界赢得信任，向客户提供业界领先的项目成本、供应商与品类管理信息与分析，帮助客户做出更明智、信息充分的决策。

依托庞大的研究咨询团队和深厚的供应链与成本专业能力，我们提供针对资本和运营成本市场的深入分析，以及涵盖上游、中游和下游领域的独特历史及前瞻性市场板块分析和成本指数。基于我们在项目成本及油田装备与服务市场的专业洞察，协助客户规划和管理项目组合成本，并通过战略品类与供应商管理优化采购。

我们可以协助您进行

项目成本规划

  • 我如何预测项目组合成本以支持规划和预算，以及哪些外部市场趋势和关键驱动因素会对供应商市场产生最大影响？
  • 我应该考虑哪些成本上涨假设？我的估算与行业指数相比如何？

品类和供应商管理

  • 在适当时机采购：油田服务和装备供应商的基础成本受哪些驱动因素影响？未来5年内各市场板块的成本展望如何？
  • 协商合理价格：供应商板块的供需平衡在市场势力、利润空间和供应瓶颈方面为运营商和供应商带来哪些机遇和风险？
  • 从合适的供应商采购：如何快速生成供应商初选名单并审查油田服务及装备板块关键供应商的合格指标？

