最大化决策效能，驱动投资和增长战略。
您是否需要筛选资产收购机会？确定公司股东价值的驱动因素或分析公司在特定油气区块的经营业绩？
凭借超过60年的能源领域经验，公司与交易研究提供对全球领先能源公司和全球能源并购市场无与伦比的独立研究和分析。我们专业、独立的公司和交易估值帮助金融专业人士和石油天然气行业规划者做出自信的业务决策。我们的油气行业分析师平均拥有15年经验，可向客户提供独家咨询支持，并探讨其研究内容。立即订阅以：
独立估值、战略、分析和全面的在线财务和运营工具，帮助您：
获取成熟及新兴油气区块资源潜力的独立估值。确定这些区块对参与公司的估值影响，包括对公司油气井结果、区块地位、区块经济性、活动水平和财务实力的详细分析。已完成对全球70个油气区块的研究。
找到关键问题的答案：
获取对全球能源并购（M&A）市场交易与趋势的及时分析与洞察，涵盖上游、中游、下游、油田装备/服务、电力、煤炭及替代能源。包含对过去20年能源行业4万余笔交易的并购数据库，提供24小时全天候访问并持续更新。交易对标大宗商品价格以及全球所有地区的关键并购市场估值指标，您可以：
按月度、季度及年度获取关于全球上游交易市场的前瞻性洞察，涵盖并购、收购及资产剥离交易。包括独立估值的详细分析和关键行业趋势。24小时访问超过40,000笔能源产业交易的个别交易分析。交易数据跨越过去20年，对标大宗商品价格以及全球所有地区的关键并购市场估值指标，以及：
标普全球Connect上的市场重大能源资产（SEAM）数据库
这是标普全球能源推出全新的数据库工具，该工具积极追踪市场上所有已知的能源资产，并利用标普全球并购数据库中超过40,000笔可比交易（追溯至1988年），以透明方式对这些资产进行独立估值。
市场资产数据库的功能特性包括：
SourceArchive是一个单一来源数据库，包含公共能源公司的财务公告，如投资者和公司演示文稿。该数据库可以通过关键词、公司名称和日期进行搜索，并可快速访问多个公司演示文稿和公告，无需访问每家公司的网站和维护自己的资料库。
