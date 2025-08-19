将AI和数据科学与您的勘探与生产专业能力相结合，紧跟不断演变的油气行业步伐，并降低不确定性和风险。Analytics Explorer帮助您优化地层数据投资，增强地球科学和工程工作流程，改进地层分析、储层与生产运营以及开发。充分挖掘数据价值，灵活应对市场变局，引领行业创新。