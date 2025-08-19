S&P Global Offerings
人类专业知识与AI相结合
利用AI增强勘探与生产领域的专业能力，获取更深入的数据洞察，推动更明智的业务决策。
将AI和数据科学与您的勘探与生产专业能力相结合，紧跟不断演变的油气行业步伐，并降低不确定性和风险。Analytics Explorer帮助您优化地层数据投资，增强地球科学和工程工作流程，改进地层分析、储层与生产运营以及开发。充分挖掘数据价值，灵活应对市场变局，引领行业创新。
掌握油井性能关键影响因素，标准化工程数据，并融合地质数据以生成优势区块地图。
采用具有地质和物理约束的模型，隔离工程和完井变量对产量的影响，以制定最优完井策略。
采用聚类算法对数字测井数据、地质网格和地震资料进行分析，以识别与高产油气藏相关的岩相。
采用自动化功能处理非常规井数据，了解井群开发模式，发现增井潜力，从而优化钻井效能。
采用AI技术，结合井的属性解析和地震数据，建立地震属性与地质特征之间的对应关系，实现跨井地下参数的预测。
增强Kingdom™工作流程，包括通过同步数据强化地质剖面，并结合属性网格创建质量指数、钻探潜力区与风险地图。
插补缺失的地质数据（如数字测井数据），可靠地增加可用于解析项目的数据量，从而增强决策的科学性，减少不确定性和风险。
通过一个集成数据科学与AI的平台获得高级分析能力和引导式工作流程，助您迅速从数据投资获得商业价值。
利用AI加速地球科学和工程工作流程，快速分析趋势、发现异常并可视化结果，更快获得洞察。
通过AI平台增强地层数据，与我们的上游数据和软件无缝集成，提升业务成果。
根据您的盆地、储层或井数据，自定义并优化算法和工作流程，确保能灵活适应项目需求。
探索我们的“分析与AI”解决方案的关键功能，了解其如何优化工作流程、提升决策质量及驱动运营效率。