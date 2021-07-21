欢迎咨询

不确定哪个计划适合您？联系我们的团队，我们将为您推荐合适的订阅方案。

联系专业团队 致电我们 ( 08007528878 )

本页导航

获取重油油轮、轻油油轮、LNG船和化学品船的运费评估，提供可操作、标准化且透明的价格数据。助您自信交易、制定稳健的定价策略并有效管理成本。

联系我们以了解更多关于我们的油轮市场覆盖和普氏价格与船运市场数据服务的信息。

主要优势

不断扩大的关键海上贸易航线覆盖

年度、动态每日和替代燃料基准费率

了解每个超大型油轮类别的每日受益

这些核心数据助您在快节奏的航运业中保持领先，从而识别机会并快速决策。无论您是船东、船舶运营商、租船人、船舶经纪人还是贸易商，都可以获取最新运费评估、每日Platts价格及完整历史数据。

Platts市场覆盖的特点

为什么选择Platts油轮市场数据？

自信交易

通过最新全球价格评估并快速了解市场格局，与市场价格保持一致。

风险管理

利用历史数据和交易模式分析管理风险。

机会识别

分析远期曲线以发现交易机会。

准确数据

以您的首选格式获取日终数据。

全球覆盖

提供全球范围内的运费评估、船舶收益和市场分析的综合数据。

综合评估

航运数据整合在我们的大宗商品价格评估中。

贸易航线

不断扩大关键海运航线覆盖范围。

Platts价格评估

方法论

标普全球能源方法论通过各项原则和参数，在流程的每个阶段指导我们的市场、专家，从而为我们的价格评估带来一致性和稳健性。

查看所有方法论

相关产品