产品与解决方案
在航运市场数据包中找到必不可少的的油轮市场数据。
不断扩大的关键海上贸易航线覆盖
年度、动态每日和替代燃料基准费率
了解每个超大型油轮类别的每日受益
这些核心数据助您在快节奏的航运业中保持领先，从而识别机会并快速决策。无论您是船东、船舶运营商、租船人、船舶经纪人还是贸易商，都可以获取最新运费评估、每日Platts价格及完整历史数据。
我们针对配备脱硫塔和环保型设计的VLCC提供的等价期租（TCE）费率反映了每日市场区间，让用户更清楚地了解不同VLCC类型的TCE收益。
随着油轮尺寸不断增大，Platts基准费率也反映了当前市场趋势。这些运费率基于传统船用燃料和LNG船用燃料，为油轮在特定航线上的运输提供标准化成本估算。Platts基准费率按年度和每日发布，帮助提高市场透明度，帮助您有效管理成本。
通过最新全球价格评估并快速了解市场格局，与市场价格保持一致。
利用历史数据和交易模式分析管理风险。
分析远期曲线以发现交易机会。
以您的首选格式获取日终数据。
提供全球范围内的运费评估、船舶收益和市场分析的综合数据。
航运数据整合在我们的大宗商品价格评估中。
不断扩大关键海运航线覆盖范围。