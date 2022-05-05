欢迎咨询

通过Platts干散货市场价格数据把握全球商业船运的脉搏。我们采用严格方法，确保为广泛的大宗商品干散货运输提供准确可靠的每日价格评估，包括金属、煤炭、电力和农业。从Platts等价期租租金到航程包租评估，我们的数据覆盖您所需的各项关键指标。

联系我们，详细了解我们的干散货运输市场覆盖范围，以及船运市场数据服务所包含的Platts价格。

测算干散货船舶的收入

价格反映最新的市场条件

独立透明的价格评估

Platts等价期租租金（TCE）指数是衡量干散货船舶每日收入最准确、独立和透明的标准。我们每日发布每种船型（包括配备脱硫塔和未配备脱硫塔）的运费。

干散货运费

干散货船运是全球经济的重要组成部分，将原材料与世界各地的工业和社区连接起来。我们评估以下干散货市场：

  • 氧化铝和铝土矿
  • 炼焦煤和动力煤
  • 铁矿石和废钢
  • 谷物和糖
  • 石灰石
  • 石油焦

Platts干散货指数 (PDI)

这是一个捕捉全球贸易量的综合指数。PDI综合了好望角型、巴拿马型/卡姆萨尔型、超灵便型和灵便型船舶板块的加权等价期租租金指数。该指数以美元/天计价，反映了35条主要航线的运费水平。该指数对于监测全球干散货航运、提升市场透明度以及促进多元化航线交易至关重要。

期租租金费率

超过30个好望角型、巴拿马型和超灵便型船舶的等价期租租金（美元/天）

船舶程租费率

超过120个从好望角型到灵便型船舶的程租费率

全面覆盖

涵盖所有主要干散货商品，包括金属（冶金煤、铁矿石、氧化铝、铝土矿、石灰石、DBF废料）、能源（石油焦 - 燃料级）、动力煤、农业（谷物、糖）。

灵活集成

提供多种格式和交付方式选择，便于集成至后台办公系统和分析数据库

为什么选择Platts油轮市场数据？

准确价格

通过反映当前市场价值的全球价格评估，自信开展交易。

自信谈判

凭借对价格的充分了解，自信签订合同、开展谈判。

交易机会

掌握现货和合同价格，制定稳健的定价和业务策略。

公司全员高效获取日终数据，并根据您所需的时间和格式灵活定制

方法论

标普全球能源方法论通过各项原则和参数，在流程的每个阶段指导我们的市场、专家，从而为我们的价格评估带来一致性和稳健性。

查看所有方法论

