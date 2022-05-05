通过Platts干散货市场价格数据把握全球商业船运的脉搏。我们采用严格方法，确保为广泛的大宗商品干散货运输提供准确可靠的每日价格评估，包括金属、煤炭、电力和农业。从Platts等价期租租金到航程包租评估，我们的数据覆盖您所需的各项关键指标。

联系我们，详细了解我们的干散货运输市场覆盖范围，以及船运市场数据服务所包含的Platts价格。