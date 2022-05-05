S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
我们的方法论
Methodology & Participation
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
我们的方法论
Methodology & Participation
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
产品与解决方案
通过我们的船运市场数据套件获取核心干散货运费数据。
测算干散货船舶的收入
价格反映最新的市场条件
独立透明的价格评估
Platts等价期租租金（TCE）指数是衡量干散货船舶每日收入最准确、独立和透明的标准。我们每日发布每种船型（包括配备脱硫塔和未配备脱硫塔）的运费。
干散货船运是全球经济的重要组成部分，将原材料与世界各地的工业和社区连接起来。我们评估以下干散货市场：
这是一个捕捉全球贸易量的综合指数。PDI综合了好望角型、巴拿马型/卡姆萨尔型、超灵便型和灵便型船舶板块的加权等价期租租金指数。该指数以美元/天计价，反映了35条主要航线的运费水平。该指数对于监测全球干散货航运、提升市场透明度以及促进多元化航线交易至关重要。
超过30个好望角型、巴拿马型和超灵便型船舶的等价期租租金（美元/天）
超过120个从好望角型到灵便型船舶的程租费率
涵盖所有主要干散货商品，包括金属（冶金煤、铁矿石、氧化铝、铝土矿、石灰石、DBF废料）、能源（石油焦 - 燃料级）、动力煤、农业（谷物、糖）。
提供多种格式和交付方式选择，便于集成至后台办公系统和分析数据库
通过反映当前市场价值的全球价格评估，自信开展交易。
凭借对价格的充分了解，自信签订合同、开展谈判。
掌握现货和合同价格，制定稳健的定价和业务策略。
公司全员高效获取日终数据，并根据您所需的时间和格式灵活定制
对这个产品感兴趣吗？
填写表格后，我们的团队成员将与您联系，以探讨我们的解决方案将如何为您提供所需支持。