体验及时准确的价格信息带来的优势，让Platts价格数据指引您在集装箱航运业保持领先地位。获取主要集装箱航线的最新价格动态，识别市场趋势。我们的综合评估基于广泛的市场研究和数据分析，确保准确性和透明度。

联系我们，以详细了解我们的集装箱市场覆盖范围以及航运市场数据服务中的Platts价格。