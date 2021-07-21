S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
我们的方法论
Methodology & Participation
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
我们的方法论
Methodology & Participation
Featured Events
S&P Global
S&P Global Offerings
产品与解决方案
在我们的航运市场数据套餐中找到关键的集装箱数据。
覆盖主要航运贸易航线并不断扩展
涵盖集装箱运价、船用燃油费用和碳排放费用的月度均值
独立且透明的定价方法
获取独立且完全透明的价格基准和工具，为托运人、承运人、物流提供商和终端用户在谈判中创造公平竞争环境。有效规划运营成本将直接影响您的客户和收入。
标普全球能源航运产品组合助您自信地谈判合同、制定稳健的交易策略并清晰掌控未来发展。
我们覆盖了主要的集装箱船运航线主程和回程，提供四十英尺标准箱（FEU）和二十英尺标准箱（TEU）的价格评估
覆盖26条航线——独立的现货运价评估，用于测算集装箱运输成本。
覆盖44条航线的主程和回程。针对集装箱运输的独立燃料价格指数，便于追踪每个集装箱的燃料成本。
覆盖14条欧洲集装箱贸易航线，提供与欧盟排放交易体系（EU ETS）相关的排放成本。
全球Platts集装箱价格评估的加权平均值，汇总为单一指数。
适用于所有PCR、PBC和PCEC。
每日指数，为集装箱船公司及其客户协商主要航线的集装箱运价和燃油附加费（美元/FEU）提供了灵活性。集装箱燃油费用指数（美元/FEU）使用代表性港口的低硫船用柴油和HFO 380船用燃料价格及其他透明变量，并将包含新的0.5%低硫船用燃料价格。
使用业内信誉最佳服务，获得动态的每日现货集装箱运价评估。
掌握最新全球定价，增强合约谈判信心。
是一种持续的压力，因此请确保您拥有正确的数据，以降低不利影响的风险。
利用我们自2015年以来涵盖所有航线的丰富历史数据。
我们不断扩展价格数据覆盖范围，纳入新兴贸易航线。
以保持竞争力，紧跟贸易流向的剧烈变化，管控价格波动风险。
通过透明的定价和方法充分利用公平竞争环境。
为新法规对大宗商品市场的影响做好准备。
通过参考每日和历史现货及合约价格评估。
以适合您的时间和格式为公司全员获取每日收市价格数据。
对这个产品感兴趣吗？
填写表格后，我们的团队成员将与您联系，以探讨我们的解决方案将如何为您提供所需支持。