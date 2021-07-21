欢迎咨询

概述

体验及时准确的价格信息带来的优势，让Platts价格数据指引您在集装箱航运业保持领先地位。获取主要集装箱航线的最新价格动态，识别市场趋势。我们的综合评估基于广泛的市场研究和数据分析，确保准确性和透明度。

联系我们，以详细了解我们的集装箱市场覆盖范围以及航运市场数据服务中的Platts价格。

主要优势

覆盖主要航运贸易航线并不断扩展

涵盖集装箱运价、船用燃油费用和碳排放费用的月度均值

独立且透明的定价方法

获取独立且完全透明的价格基准和工具，为托运人、承运人、物流提供商和终端用户在谈判中创造公平竞争环境。有效规划运营成本将直接影响您的客户和收入。

标普全球能源航运产品组合助您自信地谈判合同、制定稳健的交易策略并清晰掌控未来发展。

Platts价格评估覆盖范围

我们覆盖了主要的集装箱船运航线主程和回程，提供四十英尺标准箱（FEU）和二十英尺标准箱（TEU）的价格评估

  • 36条航线的Platts集装箱运费，美元/FEU
  • 4条航线的Platts集装箱运费，美元/TEU
  • Platts集装箱指数，加权平均值，美元/FEU
  • 34条航线的Platts船用燃料价格，美元/FEU

产品特点

使用Platts集装箱费率（PCR）测算运输成本

覆盖26条航线——独立的现货运价评估，用于测算集装箱运输成本。

使用Platts船用燃料费用（PBC）测算每个集装箱的燃料成本

覆盖44条航线的主程和回程。针对集装箱运输的独立燃料价格指数，便于追踪每个集装箱的燃料成本。

使用Platts碳排放费用 (PCEC)测算每个集装箱的排放成本

覆盖14条欧洲集装箱贸易航线，提供与欧盟排放交易体系（EU ETS）相关的排放成本。

集装箱指数

全球Platts集装箱价格评估的加权平均值，汇总为单一指数。

月度平均值

适用于所有PCR、PBC和PCEC。

Platts集装箱费率和Platts船用燃料费用

每日指数，为集装箱船公司及其客户协商主要航线的集装箱运价和燃油附加费（美元/FEU）提供了灵活性。集装箱燃油费用指数（美元/FEU）使用代表性港口的低硫船用柴油和HFO 380船用燃料价格及其他透明变量，并将包含新的0.5%低硫船用燃料价格。

为什么选择Platts集装箱价格评估？

动态每日现货集装箱运价

使用业内信誉最佳服务，获得动态的每日现货集装箱运价评估。

每日收市价格评估

掌握最新全球定价，增强合约谈判信心。

船用燃料价格波动

是一种持续的压力，因此请确保您拥有正确的数据，以降低不利影响的风险。

建立您自己的预测和趋势

利用我们自2015年以来涵盖所有航线的丰富历史数据。

新的市场可见性

我们不断扩展价格数据覆盖范围，纳入新兴贸易航线。

制定贸易策略

以保持竞争力，紧跟贸易流向的剧烈变化，管控价格波动风险。

透明度

通过透明的定价和方法充分利用公平竞争环境。

监管

为新法规对大宗商品市场的影响做好准备。

制定强有力的定价与商业战略

通过参考每日和历史现货及合约价格评估。

快速轻松地获得实时信息

以适合您的时间和格式为公司全员获取每日收市价格数据。

Platts价格评估

方法论

标普全球能源方法论通过各项原则和参数，在流程的每个阶段指导我们的市场、专家，从而为我们的价格评估带来一致性和稳健性。

查看所有方法论

