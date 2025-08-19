种子行业是种植者生产用于食品、动物饲料及非食品用途作物所需的关键农业投入之一。随着全球人口预计到2050年将达到98亿、气候变化加剧以及可用于耕作的土地面积受限，在可持续农业生产策略中，具有成本效益的种子技术变得愈发重要。

整个种子市场包括常规种子和转基因（GM）种子两大部分。前者是全球性市场；后者在北美、南美及亚洲部分地区已牢固确立，但在欧洲基本缺席，消费者与监管障碍阻碍了其采用。

由转基因性状、新型育种技术或新的非转基因技术推动的种子市场未来发展，对于实现产量、营养价值以及耐旱与抗逆性的必要提升至关重要。