我们的种子服务对全球种子行业提供广泛覆盖，包括有关种子品种、市场趋势和监管动态的信息。这使用户能够随时掌握种子领域的最新进展与机遇。
我们的专家分析团队开展深入的市场分析，提供对市场趋势、竞争格局以及种子行业新兴机遇的洞察。这有助于用户识别潜在风险与机会。
我们让用户及时了解全球种子法规的最新发展与变更、并购活动，以及研发与产品审批。这确保合规，并帮助用户应对复杂的监管环境。
我们的种子服务提供战略洞察，帮助用户优化业务战略、提升竞争力，并在种子行业实现利润最大化。
每日跟踪行业事件，详述商业动向、监管与市场动态，以及跨多个领域的公司财务报告。
专题公告让用户及时了解影响行业的关键事件。
我们的市场领先的种子市场分析服务提供对种子行业的10年展望，包括多年的历史数据和分析以及未来十年的市场预期。涵盖种子公司、国家、产品和作物市场，包括已商业化的转基因和非转基因种子产品以及仍处于研究和开发阶段的产品。
Seed Market Data（种子市场数据）提供对种子品种、特性和公司数据的独特、详细的视角，以支持长期战略规划。在线服务提供关于种植面积、种子成交量和市场细分价值的数据，涵盖主要全球国家和作物的领先品种和特性，由育种者和种子公司提供。
Seed Innovation（种子创新）通过利用使用育种技术开发的产品数据，包括转基因和尖端的新基因组技术（NGTs），探索种子创新的进展，提供涵盖监管、商业化和特性/应用细节的详细信息，涉及所有关键作物并跨越50多个国家。
