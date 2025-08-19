S&P Global Offerings
我们的Crop Science（作物科学）服务提供作物保护和种子市场的市场领先资讯、分析和数据。覆盖范围包括从并购到研究和产品批准，以及从监管变化到技术开发，如生物控制代理商、新型育种技术和数字农业。
通过深入的市场分析、市场预测和分析师专业知识，我们帮助您利用我们的专有数据制定商业和研究策略。我们的服务包括获取所有重要作物、地域和产品的市场规模和细分数据，包括活性成分和产品品牌的销售价值、成交量和处理面积。
从以下角度讨论历史市场表现和预测：
从以下角度讨论市场表现：
多年市场研究数据跟踪：
定期更新跟踪：
多年市场研究数据跟踪：
定期更新跟踪：
每日跟踪行业事件，详细介绍：
涵盖多个领域：
作物科学团队定期对各行业领导者进行采访，以了解更多关于公司战略的信息。
跟踪覆盖：
我们的行业专家提供独特的市场视角，拥有专有数据、深入的市场分析和准确的预测能力，并辅以最新行业发展和新兴趋势的见解。
