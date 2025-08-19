我们的Crop Science（作物科学）服务提供作物保护和种子市场的市场领先资讯、分析和数据。覆盖范围包括从并购到研究和产品批准，以及从监管变化到技术开发，如生物控制代理商、新型育种技术和数字农业。

通过深入的市场分析、市场预测和分析师专业知识，我们帮助您利用我们的专有数据制定商业和研究策略。我们的服务包括获取所有重要作物、地域和产品的市场规模和细分数据，包括活性成分和产品品牌的销售价值、成交量和处理面积。