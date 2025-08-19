欢迎咨询

概览

获取市场快讯、突发资讯、分析、预测、基本面数据和工具。

我们的Crop Science（作物科学）服务提供作物保护和种子市场的市场领先资讯、分析和数据。覆盖范围包括从并购到研究和产品批准，以及从监管变化到技术开发，如生物控制代理商、新型育种技术和数字农业。

通过深入的市场分析、市场预测和分析师专业知识，我们帮助您利用我们的专有数据制定商业和研究策略。我们的服务包括获取所有重要作物、地域和产品的市场规模和细分数据，包括活性成分和产品品牌的销售价值、成交量和处理面积。

市场分析覆盖

行业概览和展望

  • 农用化学品市场
  • 生物市场
  • 商业种子市场
  • 历史背景和预测

 






 

 

 

公司

 
  • 分析活跃于作物保护（传统和生物）和种子市场的领先公司。
  • 深入了解历史表现和未来战略
  • 区域和产品部门的划分，包括研发管线的讨论
  • 讨论平行行业，如数字农业和对可持续发展的承诺
     

终端用户市场

 

从以下角度讨论历史市场表现和预测：

  • 领先的作物保护和种子国家市场
  • 领先的作物保护和种子作物市场
                                                

                   

                                                                        

                                                                                                                                   

产品

 

从以下角度讨论市场表现：

  • 传统化学类别和活性成分
  • 生物产品表现涵盖生物控制代理商、生物刺激素和生物肥料
  • 传统种子、转基因（GM）和基因编辑（GE）品种
                                                  
                                                                     

市场数据覆盖

农用化学品

多年市场研究数据跟踪：

  • 所有商业上重要的活性成分和终端用户品牌。
  • 所有主要地区和关键作物组。
  • 活性成分和配方层面的价值、成交量、应用面积数据。


 

 

生物制品

定期更新跟踪：
 

  • 700多家公司，
  • 7,200多个品牌，
  • 1,900多种活性成分到物种和菌株水平。
  • 跟踪1,700多个行业事件。
     



 

 

 

种子

多年市场研究数据跟踪：

  • 种子品种和特性。
  • 公司信息。
  • 51个国家市场。
  • 9个主要作物组。
  • 种子价值、成交量、种子价格、种植密度以及领先育种者和品种数据。
                           

 

 

 

Seed Innovation（种子创新）

定期更新跟踪：
 

  • 3,000多个转基因生物和750多个新基因技术
  • 59个国家
  • 57种作物（31种水果和蔬菜作物及26种谷物和油籽类作物）
  • 市场状态
  • 育种技术
  • 监管状态
  • 应用类型
  • 监管机构
  • 研发产品开发阶段
     

市场报道覆盖

市场动态与分析

每日跟踪行业事件，详细介绍：

  • 商业动向
  • 监管和市场
  • 公司财务报告

涵盖多个领域：

  • 传统农用化学品
  • 生物制品
  • 种子
  • 数字农业
     

采访

作物科学团队定期对各行业领导者进行采访，以了解更多关于公司战略的信息。
                      
                                                                     








 

数据工具

跟踪覆盖：

  • 并购
  • 活性成分批准和禁令
  • 活性成分禁令
  • 研发管线


     

 

 

我们帮助的对象

我们的行业专家提供独特的市场视角，拥有专有数据、深入的市场分析和准确的预测能力，并辅以最新行业发展和新兴趋势的见解。

市场信息

  • 通过详尽的竞争对手绩效情报提高内部预测的准确性，并为市场战略提供依据。
  • 创建强大的战略计划，提高内部市场规模和预测建模的准确性。

销售与市场营销

  • 通过分析历史市场趋势、创新资讯和商业活动，识别战略重点的增长市场。

产品研发

  • 了解产品和创新格局，识别新产品的潜在用途，评估当前市场表现并识别新产品机会。
  • 预判并评估竞争对手管线产品对业务带来的风险，降低不良投资决策的可能性。
  • 确定哪些作物领域和产品细分正在驱动需求，并相应调整产品管线。

监管部门

  • 持续掌握影响关键产品或关键市场的监管变化。
  • 了解监管对市场趋势的影响。
  • 把握监管变化与政策发展带来的挑战与机遇。

