作物保护领域在提供关键农业投入品方面发挥着至关重要的作用，帮助种植者种植用于食品、动物饲料以及非食品用途的作物。预计到2050年，全球人口将飙升至98亿，而可供耕种的土地有限，对高效的作物保护解决方案——如除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种子处理剂和杀线虫剂——的需求比以往任何时候都更为迫切。对传统作物保护产品的抗性上升带来的挑战进一步加剧了这种紧迫性，使创新且可持续的农业策略对未来食品生产至关重要。
然而，该行业在满足这些需求方面面临重大挑战。法规日益严格，导致农民可用的产品减少；同时，研发型公司的创新成本不断上升。这些因素正在生物制剂与精准农业领域、产品生命周期管理以及新型化学类别的探索方面创造行业机遇。
我们的Crop Science（作物科学）服务对全球作物保护行业提供了广泛覆盖，涵盖超过2,500种有效成分的信息，涉及杀虫剂、除草剂、杀菌剂、生物防治剂，以及生物刺激素、生物肥料等。这使用户能够及时掌握最新趋势、市场动态和法规进展。
我们的专家分析师团队进行深入的市场分析，提供对市场趋势、竞争格局和新兴机会的见解。这有助于用户识别作物保护行业中的潜在风险和机会。
我们让用户了解全球作物保护框架的最新监管发展和变化。这确保了合规性，并帮助用户驾驭复杂的监管环境。
我们的Crop Science（作物科学）服务提供战略见解，帮助用户优化其业务策略，提高竞争力，并最大化盈利能力。利用S&P Global Energy（标普全球能源）服务，用户可以领先于竞争对手，并在作物保护行业做出明智的决策。
全面的每日行业发展跟踪，详细介绍商业动向、监管和法律环境、市场趋势、可持续性以及跨多个行业的公司财务报告。
专题公告让用户及时了解影响行业的关键事件。
并购、人工智能批准和禁令、研发管线跟踪器。
我们市场领先的Biologicals Market Analysis（生物制品市场分析）服务提供从作物、公司、国家市场、产品以及研发的角度进行的年度分析和预测。
Agrochemical Market Data（农业化学品市场数据）提供市场研究调查的结果，重点介绍主要产品——包括配方品牌和活性成分水平——在关键国家/作物市场中的使用情况。规格标定以价值（百万美元）、量（千吨）和面积（千公顷）为基础提供。该服务由超过10年的专有作物保护数据和通过更广泛的农业专家团队提供的信息支持。
Biologicals Market Data（生物制品市场数据）提供对BCA（生物防治剂）、生物刺激素和生物肥料的产品、品牌和公司客观且最新的数据服务。产品数据集包括制造公司、适用作物和害虫、配方类型、销售价值、法规状态。
我们市场领先的Agrochemical Market Analysis（农业化学品市场分析）服务提供作物保护市场发展的详细覆盖，包括从关键作物、公司、国家市场、产品的角度进行的年度市场分析和预测，并概述研发管线。它还包括一个可搜索的产品目录，涵盖每种重要的农业化学品和生物农药，包括在研究管线中的产品。
Agrochemical Market Data（农业化学品市场数据）提供市场研究调查的结果，重点介绍主要产品——包括配方品牌和活性成分水平——在关键国家/作物市场中的使用情况。规格标定以价值（百万美元）、量（千吨）和面积（千公顷）为基础提供。该服务由超过10年的专有作物保护数据和通过更广泛的农业专家团队提供的信息支持。
