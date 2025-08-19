作物保护领域在提供关键农业投入品方面发挥着至关重要的作用，帮助种植者种植用于食品、动物饲料以及非食品用途的作物。预计到2050年，全球人口将飙升至98亿，而可供耕种的土地有限，对高效的作物保护解决方案——如除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种子处理剂和杀线虫剂——的需求比以往任何时候都更为迫切。对传统作物保护产品的抗性上升带来的挑战进一步加剧了这种紧迫性，使创新且可持续的农业策略对未来食品生产至关重要。

然而，该行业在满足这些需求方面面临重大挑战。法规日益严格，导致农民可用的产品减少；同时，研发型公司的创新成本不断上升。这些因素正在生物制剂与精准农业领域、产品生命周期管理以及新型化学类别的探索方面创造行业机遇。