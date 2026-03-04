资料：尽管美国承诺提供保险，霍尔木兹石油流动仍处于停滞状态

尽管美国作出保险承诺，但穿越霍尔木兹海峡的石油与航运流仍然停滞，近期袭击与安全威胁使船舶交通几近停摆。
标普全球CERA石油分析师Rebeka Foley表示：“局势依然多变，但可以肯定的是，长期的冲突将对各地枢纽的石油裂解价差形成强劲利多，尤其是对欧洲馏分油。”她警告称，若紧张局势持续，市场波动性和高企的价格可能会延续。
贸易流
随着军事行动威胁到全球最关键的石油运输通道，霍尔木兹海峡正面临前所未有的扰动。
- AIS信号显示，3月3日有7艘船只通过霍尔木兹海峡，而3月2日为9艘，3月1日为26艘，2月28日为91艘。2月份日均有135艘船只穿越该海峡。
- 根据标普全球Commodities at Sea（CAS）的数据，2025年约有1,500万桶/日的原油和500万桶/日的石油产品经由霍尔木兹海峡运输。
- 两位消息人士（其中包括伊拉克国家石油营销公司SOMO的一名高级官员）3月4日对S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts（普氏）表示，在这一欧佩克产油国被迫完全切断原油出口之前，还有一艘船将在霍尔木兹海峡口的伊拉克巴士拉港装货。
- 摩根大通分析师警告称，如果这一咽喉要道的中断持续21天，石油生产商可能会启动停产。
- 为支持持续生产，船舶开始改道前往沙特阿拉伯西海岸的延布。根据CAS数据，3月份截至目前在延布装载的原油略高于244万桶/日，而此前六个月的月均装载量介于65万至100万桶/日之间。
- 随着日产120万桶的鲁迈拉（Rumaila）油田减产，伊拉克南部的原油出口似乎已枯竭。
- 印度能源部表示，通过多元化其来源，“已确保为其人口提供既可获得又可负担的能源”，这意味着其并不依赖通过霍尔木兹海峡的油气。
价格
各类商品的能源价格在供应中断担忧笼罩市场之际继续飙升。
- 标普全球能源旗下的普氏将即期布伦特评估在84.87美元/桶，日涨9%，较袭击发生前的2月27日上涨20%。
- 普氏于3月3日将普氏AGS（反映从二叠纪盆地运至墨西哥湾沿岸的WTI米德兰等级）评估在76.34美元/桶，日涨5%，较2月27日上涨12%。
- 普氏于3月4日在新加坡收市估价过程中将即月布伦特-迪拜EFS价差评估在10.60美元/桶，较前一日上涨74%，较2月27日上涨769%。
- 普氏的未配备脱硫装置、非节能型船舶的VLCC指数在3月3日日涨93%至519,104美元/桶，较2月27日高出150%。
- 普氏于3月3日将弗利辛恩-阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普-根特FOB驳船航煤评估在1,227.50美元/吨，日涨24%，较2月27日上涨49%。
- 普氏于3月3日将阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普（ARA）外贸离岸价（FOB）的超低硫柴油驳船评估为每吨1,005.50美元，较前一日上涨14%，较2月27日上涨34%。
- 主要枢纽的船用燃料价格普遍上涨。普氏于3月3日将富查伊拉0.5%含硫燃料油到岸价评估为每吨665美元，较前一日上涨16%，较2月27日上涨29%。其在鹿特丹的对应价格分别上涨6%和18%，在新加坡的对应价格分别上涨9%和21%。
基础设施
海湾地区关键能源设施遭到直接攻击，扰乱了运营并危及供应链。
- 阿联酋富查伊拉港因火灾导致作业中断，3月3日的原油储存和加注活动受到干扰。富查伊拉港在遭到拦截无人机的坠落碎片击中后，正扑灭“一场大火”。
- 沙特官方通讯社3月4日援引国防部和能源部消息称，沙特Ras Tanura炼油厂是第二次无人机袭击的目标，但未遭受任何损失。
- 美国驻沙特大使馆警告称，达兰（Dhahran）将遭到袭击，沙特阿美——全球最大的石油公司——总部位于此地。
- 据普氏看到的一份装船计划副本及一位知情人士称，3月4日至5日将有四艘船在伊拉克巴士拉港（Basrah）装载原油，由于霍尔木兹海峡运输持续受扰，目前没有进一步的装船计划。