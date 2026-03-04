资料：尽管美国承诺提供保险，霍尔木兹石油流动仍处于停滞状态

尽管美国作出保险承诺，但穿越霍尔木兹海峡的石油与航运流仍然停滞，近期袭击与安全威胁使船舶交通几近停摆。

标普全球CERA石油分析师Rebeka Foley表示：“局势依然多变，但可以肯定的是，长期的冲突将对各地枢纽的石油裂解价差形成强劲利多，尤其是对欧洲馏分油。”她警告称，若紧张局势持续，市场波动性和高企的价格可能会延续。

贸易流

随着军事行动威胁到全球最关键的石油运输通道，霍尔木兹海峡正面临前所未有的扰动。

价格

各类商品的能源价格在供应中断担忧笼罩市场之际继续飙升。

标普全球能源旗下的普氏将即期布伦特评估在84.87美元/桶，日涨9%，较袭击发生前的2月27日上涨20%。

普氏于3月3日将普氏AGS（反映从二叠纪盆地运至墨西哥湾沿岸的WTI米德兰等级）评估在76.34美元/桶，日涨5%，较2月27日上涨12%。

普氏于3月4日在新加坡收市估价过程中将即月布伦特-迪拜EFS价差评估在10.60美元/桶，较前一日上涨74%，较2月27日上涨769%。

普氏的未配备脱硫装置、非节能型船舶的VLCC指数在3月3日日涨93%至519,104美元/桶，较2月27日高出150%。

普氏于3月3日将弗利辛恩-阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普-根特FOB驳船航煤评估在1,227.50美元/吨，日涨24%，较2月27日上涨49%。

普氏于3月3日将阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普（ARA）外贸离岸价（FOB）的超低硫柴油驳船评估为每吨1,005.50美元，较前一日上涨14%，较2月27日上涨34%。

主要枢纽的船用燃料价格普遍上涨。普氏于3月3日将富查伊拉0.5%含硫燃料油到岸价评估为每吨665美元，较前一日上涨16%，较2月27日上涨29%。其在鹿特丹的对应价格分别上涨6%和18%，在新加坡的对应价格分别上涨9%和21%。

基础设施

海湾地区关键能源设施遭到直接攻击，扰乱了运营并危及供应链。