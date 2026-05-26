专访：铜价创历史新高后，澳大利亚电解铜生产商Austral寻求整合

澳大利亚电解铜生产商Austral Resources Australia Ltd.计划在2026年完成对昆士兰州Rocklands矿山及嘉能可Lady Loretta项目的收购后，将年度铜金属产量提升至5万吨。

Austral在2023年9月自愿停牌后，于2025年11月恢复在澳大利亚证券交易所上市，目前正计划在昆士兰州进一步推进行业整合，以把握铜价上行空间。根据标普全球市场财智数据，伦敦金属交易所（LME）A级现货铜价于5月13日创下14,109.48美元/吨的历史新高。

5月26日，Austral董事长David Newling在接受S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts采访时表示，考虑到嘉能可位于该地区的Townsville精炼厂和Mount Isa冶炼厂预计将于2028年关闭，公司矿业资产的战略意义正进一步提升。

Platts：自Austral恢复在澳交所上市以来，公司战略推进情况如何？

David Newling：Austral目前有两大主要加工设施。其一位于Mount Isa以北，即Mount Kelly铜氧化矿堆浸及萃取-电积（SX-EW）项目。这是目前澳大利亚唯一仍在运行的电积设施，可在现场生产LME A级、纯度99.9%的成品电解铜板。这是我们的核心基础资产，在不同业主经营下已持续运行超过20年。