镍矿商预计镍价上涨将缓解全球硫磺供应紧缺的冲击

淡水河谷和镍业公司的高管在各自的第一季度财报电话会议上表示，镍价反弹可能有助于缓解受全球硫磺供应紧张，减轻镍生产商的成本压力。

2026年镍价一直在上涨，部分原因是印尼减产导致市场收紧。4月30日，伦敦金属交易所镍现货收盘价为19,284.04美元/吨，较2025年15,171.13美元/吨的平均水平上涨了27.1%。

受霍尔木兹海峡运输受扰影响，硫磺供应趋紧，而镍价上涨，这或将帮助陷入原料压力的镍生产商缓解部分困境。S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts评估4月30日中东地区固体硫磺FOB周度合约价和现货价为469美元/吨，较2月5日的273美元/吨大涨71.8%。成本持续上升，已对印尼的高压酸浸项目形成压力。印尼是全球最大的镍生产国。

高压酸浸（HPAL）工厂使用硫磺从矿石中提取镍，以生产氢氧化镍钴（MHP），这是一种关键的电池原料。

淡水河谷旗下淡水河谷基本金属公司（Vale Base Metals）首席执行官Shaun Usmar在4月29日的电话会议上表示：“我们目前受益于价格水平上升，这显然是个利好消息。同时，我们也在持续加强成本管控，尽可能提升运营灵活性，以更从容地应对市场变化。”

Usmar表示，如果硫磺供应持续紧张，MHP的生产成本可能会增加3,000至4,000美元/吨。

Usmar表示，印尼淡水河谷公司（PT Vale Indonesia Tbk）的运营有充足的硫磺供应，并且在印尼减产引发镍价上涨之际，Vale对此仍保持乐观。

高硫磺价格冲击Excelsior项目

高昂的硫磺成本也可能对镍业公司（Nickel Industries）持有46%股权的Excelsior镍钴项目带来压力。该项目位于印尼，采用HPAL工艺，也称为ENC。

该项目预计将在10月底达到满负荷生产。

镍业公司首席财务官Chris Shepherd在财报电话会议上表示：“我们已经提供了一些关于价格上涨影响的信息——硫磺价格每上涨100美元，我们的运营成本就会增加约1,000美元。这是ENC投产运行时的预期。”

董事总经理Justin Werner在电话会议上表示，镍业公司的硫磺库存预计将维持到9月底，公司正在积极探索替代的硫磺供应来源。

Werner还预计，较高的镍价将有助于镍业公司抵御较高的运营成本。

Werner说：“虽然我们看到了一些不断增加的成本压力，但我们也看到LME镍价与这些不断上升的成本压力同步上涨。鉴于我们业务的综合性质，这使我们处于比许多同行更好的境地。”

在镍价上涨的背景下，淡水河谷和镍业公司均报告第一季度盈利增加。

由于镍及其他业务板块销量提升、价格上涨，淡水河谷在2026年前三个月录得归属于股东的净利润同比增长36%，达到18.9亿美元。印尼淡水河谷的利润也同比翻了一番，从2,180万美元增至4,360万美元。

镍业公司第一季度的调整后EBITDA从去年同期的9,730万美元增至1.356亿美元。