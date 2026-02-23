印度、巴西签署钢铁原材料谅解备忘录；Adani、NMDC、Vale计划建设铁矿石经济特区

根据2月21日发布的联合声明，印度和巴西已签署一份谅解备忘录，以加强在采矿以及用于钢铁生产的矿产领域的合作，因为印度生产商正在扩大产能，并寻求确保长期获得关键原材料。

巴西位列全球主要铁矿石生产国之列，并拥有用于炼钢的矿产储量，包括锰、镍和铌。该声明称，此次合作有望改善印度获得对其钢铁行业可持续增长至关重要的原材料和技术的途径。

合作领域包括对勘探、采矿和基础设施的投资；矿物加工和回收技术；勘探与采矿的自动化和先进技术；在地学数据分析中使用人工智能；以及在矿产开采、加工和环境管理方面共享最佳实践。

该声明称，印度的炼钢产能为2.18亿吨，目标是在2030年前扩大至3亿吨。钢铁企业正在迅速扩张以满足由基建和工业化推动的国内需求增长。

该声明补充称，谅解备忘录还将支持获取矿物加工、选矿、回收以及数据驱动勘探等方面的先进技术。

Adani、NMDC、Vale签署铁矿石谅解备忘录

阿达尼港口与特别经济区有限公司（APSEZ）通过其子公司阿达尼冈加瓦拉姆港口有限公司（Adani Gangavaram Port Ltd.），于2月21日与国有矿企印度国家矿业开发公司（NMDC）以及巴西淡水河谷公司（Vale SA）签署战略谅解备忘录，将在印度东海岸的冈加瓦拉姆港建设铁矿石混配设施和一个专用特别经济区。

根据该谅解备忘录，三家公司将共同开发、运营与管理一个基于特区的一体化生态体系，用于铁矿石的混配、增值与商业化。APSEZ表示，此举旨在强化印度东海岸的铁矿石出口价值链，并提升矿物加工与贸易的效率与规模。

该项目将把冈加瓦拉姆港的吞吐能力提升至最多7,500万吨，定位其为区域性的铁矿石出口枢纽。

合作内容还包括建设机械化靠泊与货物装卸设施，以便停靠载重能力高达40万吨的Valemax超大型矿砂船，并实现端到端堆场管理、混配作业以及船舶卸装作业。

APSEZ董事兼首席执行官Ashwani Gupta表示，冈加瓦拉姆“有望成为印度首个可接卸Valemax船舶的港口”，此次合作旨在为印度东海岸的铁矿石行业打造一个“现代、高效、可持续的生态体系”。

S&P Global Energy（标普全球能源）旗下Platts（普氏）于2月20日估报IODEX为96.40美元/干吨（CFR华北），较2月19日下跌10美分/干吨，符合可成交价格区间。