美国铝业：中游领军企业在电动车趋势减弱之际押注数据中心热潮

行业领袖在标普全球铝业研讨会上表示，在取消电动汽车激励以及数据中心建设兴起之后，美国铝行业中游制造商正面临需求环境的转变。

挤压材生产商Metra North America的首席商务官Allan Bennett在2月3日于迈阿密举行的会议上的一场讨论中表示：“互联网和人工智能的普及推动了数据中心的需求，而且这种趋势丝毫没有减弱的迹象。这已经成为日常生活的一部分。电动汽车的发展至少部分是由立法推动的，但这与数据中心的需求并不相同。”

特朗普政府于2025年9月正式取消了电动汽车购买激励，预计需求将因此显著下滑。电动汽车趋势曾被视为铝行业的利好，因为电动车使用的铝材多于内燃机汽车，但最终未达预期。当前冲击行业的最新一波需求来自数据中心和与AI相关基础设施的迅猛增长，业内人士认为这是一种在基本面上更为稳健的市场趋势。

Bennett补充说，Metra North America预计其来自数据中心客户的铝产品需求将在2026年增长“数个百分点”，而其整体需求增速预计在0%至1.5%之间。

当被问及数据中心热潮是否存在像电动汽车趋势那样被高估的风险时，小组成员强调了AI基础设施对美国的重要性。

Alubar首席商务官Mauricio Corona Machado在一场小组讨论中表示：“数据中心对国家本身、对美国来说具有战略意义。中国正在大力发展数据中心，我们一直都能听到相关消息。我认为这某种程度上是一场竞赛，看看谁会率先建成[AI基础设施]。”

ALUBAR是美洲最大的铝杆、铝线和电缆生产商之一，也是北美电工铝产品的重要供应商。

Machado补充说：“也许会被高估，但假设我们为这些数据中心的能源消耗投入4,000亿美元。即使不是4,000亿美元，而是2,000亿美元，那仍是一大笔资金。我认为这种需求是存在的。”

电动汽车需求减少

尽管来自数据中心和电气产品的铝需求看起来非常强劲，但小组成员对与电动汽车相关的需求下滑表示担忧。

博格华纳（BorgWarner）许可与商业化全球总监Eric Gottschling在会上表示：“我们预计我们的市场[在2026年]将下降4%，而我们对产量高度敏感，这相当于让两家客户的装配工厂处于停产状态。”

博格华纳是一家面向汽车制造商的全球汽车零部件生产商，并向电动汽车制造商提供多种部件。Gottschling表示，2026年将因美国取消电动汽车激励措施而受到影响。

“我们在2025年看到2%至2.5%的［增长］，这基本上是因为那些激励措施取消，导致需求被提前拉动至2025年9月底之前，”Gottschling说。“我认为你会看到这种势头逐渐消退。我认为你会看到一次回落，而这将影响那些车辆所用的所有产品，因为销量会略有下降。”

联邦政府对电动车的7,500美元税收抵免已于2025年9月结束，这是特朗普政府的《一项伟大的美丽法案》（One Big Beautiful Bill Act）的一部分。

Bennett补充说，其他清洁能源激励措施的取消预计也会影响美国铝市场。

“我们看到，随着那些激励措施也逐步退坡，太阳能开始走下坡路，”Bennett补充说。

多项针对太阳能的激励措施也在《一项伟大的美丽法案》下遭到削减。