欧盟和印度达成了有史以来“最大”的贸易协定，根据该协定，印度将把从欧盟进口的汽车关税从110%降至低至10%，而欧盟将削减农产品进口关税，但保留对牛肉和鸡肉等关键蛋白质产品的关税。

印度总理纳伦德拉·莫迪在1月27日印度能源周的一次讲话中表示：“这项协议为印度的14亿人民和欧洲国家的数百万人民带来了巨大机遇。这项协议占全球国内生产总值的约25%，占全球贸易的约三分之一。这将加强贸易和全球供应链。”

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，该协议为20亿人创建了一个“自由贸易区”，并将其描述为“世界上最大民主国家”之间关系的深化。

根据1月27日的一份声明，欧盟委员会将其描述为“欧盟和印度有史以来达成的最大自由贸易协定”，并将该交易定位为在地缘政治和经济不确定性背景下持续致力于“经济开放和基于规则的贸易”的信号。

根据该协议，印度将取消或降低对按价值计算占欧盟对印度出口96.6%的商品的关税。该声明称，欧盟委员会预计，到2032年，这将使欧盟对印度的出口翻一番，并每年将欧洲产品的关税降低约40亿欧元（47.5亿美元）。

该声明称，欧盟委员会将汽车和工业投入品确定为关税调整的两个最重要领域。

声明称，削减汽车关税将伴随每年25万辆汽车的配额。

欧盟委员会表示，印度将在5-10年内取消对欧洲汽车零部件的进口关税。

农业提振

据欧盟委员会称，该交易取消或降低了对欧盟农产品出口通常高昂的关税——平均超过36%——为欧洲农民打开了一个巨大的市场。

然而，该声明称，欧盟将继续限制牛肉、鸡肉、大米、软质小麦和糖等产品的进口，并对这些产品实施严格的卫生和食品安全法规。

欧盟委员会表示：“欧盟将对绵羊和山羊肉、甜玉米、葡萄、黄瓜、脱水洋葱、由糖蜜和淀粉制成的朗姆酒的进口开放校准配额。”

“敏感的欧洲农业部门将得到充分保护，因为牛肉、鸡肉、大米和糖等产品在该协议中被排除在自由化之外。所有印度进口产品仍须遵守欧盟严格的卫生和食品安全规定。”

根据该声明，欧盟将保留对从印度进口的乙醇征收的关税。

欧盟委员会表示，对机械产品高达44%、对化学品高达22%、对药品高达11%的关税也将基本取消，并补充说，欧盟和印度每年的商品和服务贸易额已经超过1,800亿欧元。

印欧贸易

根据商务部的数据，2025年1月至11月，印度向欧盟27国出口了194,328吨海产品，价值11亿美元，同比增长33.8%。

甲壳类动物占该价值的60%，主要由冷冻虾和对虾带动，两者合计占该类别的99%，总量为100,577吨，价值6.5947亿美元。

根据商务部的数据，2025年1月至11月，印度向全球出口了664,224吨冷冻虾。欧盟27国是第三大目的地，为100,577吨，同比增长39.4%。

在此之前，欧盟批准了另外102家印度渔业单位的出口。

由于贸易关税，印度供应商将业务从美国市场分散出去，增加了对包括欧盟在内的非美国市场的发货量。

欧盟也是印度钢铁出口的最大目的地，这些出口目前正面临来自碳边境调节机制的阻力。

据印度钢铁管理局有限公司前董事S.S. Mohanty称，高炉-转炉工艺路线(一种高碳密集型工艺)占印度钢铁产量的70%-80%。

碳边境调节机制(CBAM)根据进入欧盟的钢铁的碳排放量征收碳费，于2026年1月生效。

商务部1月27日表示，作为自由贸易协定的一部分，并未向印度提供CBAM下的豁免。然而，欧盟已保证，如果未来给予最惠国任何灵活措施，印度的钢铁出口将被列入潜在豁免的考虑范围。

该部在一份声明中表示：“通过CBAM条款，已获得多项承诺，包括一项前瞻性的最惠国保证，即如果根据该法规向任何第三国提供灵活性，则该灵活性也将被延伸适用；在碳价格认可和核查机构认可方面加强技术合作；以及提供财政援助和定向支持，以减少温室气体排放并遵守新兴的碳要求。”

据该部称，2024年，印度向欧盟市场出口了约371万吨钢铁产品。

欧盟-印度自贸协定谈判于2007年开始，2013年中止，2022年重启，最近一轮谈判于2025年10月举行。

1月26日，普氏（隶属于标普全球能源）评估，IS2062标准、厚度2.5-10毫米的定尺热轧卷板现货价格为52,500卢比/吨（573美元/吨）孟买工厂交货价，不含18%的商品和服务税，与1月23日持平。

普氏1月26日评估乙醇CIF菲律宾为571美元/立方米，较前一日上涨2.67美元/立方米。

普氏1月23日评估剥壳、去肠、带尾虾FCA印度为7,400美元/吨，与前一日持平。