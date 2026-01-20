受大雪预报影响，日本现货电价飙升至2026年新高

受大雪预报影响，日本电力交易所（JPEX）现货价格在1月21日升至13.37日元/千瓦时，连续第三个交易日上涨，未来一天24小时价格较1月20日的11.49日元/千瓦时飙升16.4%。

1月21日的JEPX价格为2026年至今最高。上一次高点是在2025年10月31日，当时为13.43日元/千瓦时。北海道、东北、东京和中部地区的合约结算价走高，推升了1月21日的JEPX价格。

日本国土交通省表示，随着日本在1月19日就1月21日至25日预计将出现大雪发布紧急公告，并预测强劲的冬季气压模式将持续影响全国，受此影响，日本综合备用电力供应容量比率预计将在寒潮中下降。

在该紧急公告中，国土交通省称，大雪预计将持续5天以上，尤其是在日本海一侧从北部到西部的山区和低地，可能会出现大量积雪。

预计大雪将影响太阳能发电，进而增加对火力发电的需求。

大雪

日本气象厅在1月20日当地时间凌晨4:45（格林尼治时间19:45）发布的大雪展望中表示，从1月21日到约1月25日，日本北部至西部，特别是日本海一侧沿岸，将持续出现强劲的冬季气压模式。

根据日本气象厅的预报，截至1月21日当地时间上午6时的24小时内，北海道和北陆的最大降雪量各为50厘米。随后，在截至1月22日上午6时的下一个24小时内，北陆最大降雪量为100厘米、东北70厘米、近畿50厘米，北海道和关东甲信各40厘米。

日本气象厅还表示，截至1月23日的24小时内，北陆预计最大降雪量为100厘米，东北70厘米、近畿50厘米、关东甲信40厘米，并补充称这种强劲的冬季气压模式预计将持续至约1月25日，预计日本北部至西部的日本海一侧沿岸将出现大雪。

日本经济产业省1月14日表示，截至1月11日，日本主要电力公司持有的液化天然气（LNG）库存较前一周下降0.4%，至228万吨，且至少有两家日本电力公司正在寻求2月和3月交付的现货LNG货物。